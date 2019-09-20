Эскроу в третью очередь

Сбербанк подписал договор проектного финансирования с застройщиком «Югстройимпериал». Компания планирует построить по новым правилам ФЗ №214 «Об участии в долевом строительстве» третью очередь ЖК «Элегант» на Сормовской улице, 1/3. Это около 35 тыс. кв. м жилья комфорт-класса. По словам застройщика, квартиры там еще на стадии котлована будут уже продаваться по средней цене 60 тыс. руб. за 1 кв. м, что обусловлено, в том числе, удорожанием строительства за счет кредитных средств. Эксперты считают, что жилой комплекс будет востребован в связи с удачным выбором места.

Компания «Югстройимпериал» подписала со Сбербанком договор о проектном финансировании строительства третьей очереди ЖК «Элегант». Три 24-этажных жилых дома появятся по адресу Сормовская улица, 1/3. Планируется возвести более 35 тыс. кв. м жилья класса комфорт. Размер инвестиций составит 1,7 млрд руб. Как сообщил председатель совета директоров «Югстройимпериала» Николай Амосов, строительство жилого комплекса уже началось. Проект включает прогулочные аллеи, скейт-парк, детские и спортивные площадки, а также поликлинику, которая впоследствии будет передана городу. В жилых домах планируется наличие квартир-студий, одно-, двух- и трехкомнатных квартир, а также пентхаусов. По данным застройщика, однокомнатных квартир в комплексе будет около 40%, двухкомнатных — 30%, трехкомнатных — 10%. Остальное придется на студии и пентхаусы, но конечное количество тех или иных квартир будет определено аналитикой продаж (монолитное строительство предполагает квартиры-«трансформеры»).

«Продажа квартир будет проходить с использованием эскроу-счетов. Покупатели жилья будут вносить оплату на банковские счета, и их деньги будут храниться до завершения строительства. Застройщик сможет их получить после ввода дома в эксплуатацию и оформления первого права собственности»,— прокомментировала и. о. управляющего Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

По ее словам, всего Сбербанк с начала действия поправок в ФЗ №214 (деньги по договорам долевого участия должны храниться на банковских эскроу-счетах) кредитная организация заключила около шести договоров проектного финансирования строительства с различными застройщиками Краснодарского края. С «Югстройимпериалом» это первый подобный договор. До конца года планируется заключить еще около восьми договоров проектного финансирования в регионе. «“Югстройимпериал” в настоящее время одновременно возводит 15 жилых комплексов в Краснодаре, Новороссийске, Сочи и Туапсе (около 1 млн кв. м жилья), которые аккредитованы по ипотеке в Сбербанке. Ежемесячно мы выдаем по данным объектам более 55 млн руб. жилищных кредитов»,— говорит госпожа Сергиенко.

Как рассказал “Ъ-Кубань” Николай Амосов, цены на квартиры в третьей очереди «Элеганта» будут выше, чем в первых двух. Это, по его словам, связано именно с проектным финансированием, поскольку застройщик теперь не сможет пользоваться «живыми» деньгами дольщиков, а будет осуществлять строительство на кредитные средства, выплачивая банку проценты. «Я думаю, что в целом застройщики поднимут цены на жилую недвижимость в ближайшие пару лет на 15–20%. Цена квадратного метра в среднем по городу установится к этому времени в пределах 50–55 тыс. руб. В третьей очереди “Элеганта” на стадии котлована, мы предполагаем, средняя цена квадратного метра составит в районе 60 тыс. руб. На завершающей стадии она будет выше, пока не готов сказать насколько»,— заявил застройщик.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Югстройимпериал» зарегистрировано в Краснодаре в 2013 году. Генеральный директор компании — Инга Ерошина, господину Амосову принадлежит 100% уставного капитала общества (1,66 млрд руб.). По итогам 2018 года выручка компании составила 45,7 млн руб., чистая прибыль — 26,9 млн руб. Кредиторская задолженность на конец прошлого года составляла 1,2 млрд руб. На официальном сайте застройщика сообщается, что он уже ввел в эксплуатацию более 200 тыс. кв. м жилья, на стадии подготовки и реализации находится еще приблизительно 1 млн жилых «квадратов».

Директор федеральной риелторской компании «Этажи» в Краснодаре Вадим Камалов считает, что «Элегант» показал хорошую динамику продаж, поэтому и третья очередь жилого комплекса должна быть востребована у покупателей недвижимости. «Это хоть и не центр города, но оттуда одинаково близко и до центра, и до аэропорта, и до трассы. Думаю, адекватная цена квадратных метров в строящихся объектах в том районе — 65 тыс. руб. Во вторичке сейчас цены на Старокубанской, например, у объектов “Девелопмент-Юга” — 80 тыс. руб. Наиболее высоким спросом при этом пользуются малогабаритные квартиры»,— рассказал риелтор.

Дмитрий Михеенко