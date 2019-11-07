«Яндекс» представил робота-доставщика

Российская компания «Яндекс» анонсировала робота под названием «Яндекс.Ровер». Он представляет собой автономный аппарат высотой около полуметра, предназначенный для перевозки небольших грузов по городским тротуарам. Скорость передвижения у него примерно равна скорости пешеходов. По внешнему виду аппарат напоминает луноход.

Тестовые роботы возят документы от дверей штаб-квартиры «Яндекса» до автобуса, который доставляет их в другие офисы компании в Москве, на этапе испытаний за ними дистанционно присматривает оператор. «Ровер» умеет распознавать объекты вокруг, планировать маршрут, объезжать препятствия, пропускать пешеходов и животных.

По словам руководителя направления беспилотных автомобилей в «Яндексе» Дмитрия Полищука, при создании робота использовались наработки «Яндекса» в области беспилотного управления.

Предполагается, что роботы могут стать незаменимы для этапа «последней мили» в логистике, а сама компания планирует использовать его в проектах «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» для доставки товаров из интернет-магазина «Беру» или в складской логистике. Завершив тесты, «Яндекс» подумает над возможностью предложить робота другим компаниям.

Евгений Федуненко