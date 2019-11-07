МВФ призвал Европу разработать план действий на случай кризиса

МВФ предупредил, что Европе необходимо разработать план действий на случай чрезвычайной ситуации в экономике. Это необходимо, поскольку кредитно-денежная политика практически исчерпала себя, а риски ширятся в масштабе, считают в фонде.

В его докладе говорится об опасности торгового протекционизма, сумбурного «Брексита» и геополитических рисков, передает Bloomberg. Необходим «синхронизированный фискальный ответ», сочли в МВФ.

Экономический рост в еврозоне, вероятно, замедлится сильнее ожиданий, говорится в прогнозе фонда. В таких условиях центробанкам МВФ рекомендует поддерживать мягкую монетарную политику, а правительствам, где возможно, использовать и фискальные стимулы.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Европа не удержалась от замедления».