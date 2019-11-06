В Германии готовят смягчение поправок по газовой директиве ЕС для «Северного потока-2»

Правящая коалиция Германии подготовила законопроект, предусматривающий смягчающие поправки к газовой директиве ЕС, он позволит оператору Nord Stream 2 AG эксплуатировать газопровод «Северный поток-2», сообщает газета Bild. В частности, из законопроекта исчезла дата 23 мая 2019 года, которая позволит считать, что проект был завершен до введения новых правил. Это даст возможность избежать необходимости разделения компаний—поставщиков газа и компаний, транспортирующих его, доступ к трубе других операторов и прозрачное регулирование тарифов за прокачку.

По данным газеты, парламентское большинство проголосовало за законопроект, тем самым подготовив его к принятию в Бундестаге в ночь на пятницу.

Напомним, датское энергетическое агентство (DEA) после затянувшихся более чем на два года дискуссий дало разрешение «Газпрому» на достройку участка «Северного потока-2», проходящего по исключительной экономической зоне (ИЭЗ) страны. Речь идет о 147 км газопровода к юго-востоку от острова Борнхольм. Газопровод мощностью 55 млрд кубометров в год должен пройти по Балтийскому морю через воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. При общей протяженности двух ниток «Северного потока-2» 2,448 тыс. км уже уложено более 2,1 тыс. км. Участок международных вод близ Дании оставался последним препятствием к прокладке газопровода «Газпрома».

Подробнее читайте в материале в материале “Ъ” «Принцип датский».