Газетной заметкой могут заняться лингвисты

В Кировском райсуде Иркутска представитель губернатора Сергея Левченко по иску к издателю «МК Байкал» о защите чести, достоинства и деловой репутации потребовал провести психолого-лингвистическую экспертизу статьи, опубликованной в газете и на сайте издания. По мнению истца, материал содержит недостоверную информацию, а содержащиеся в нем сведения порочат его деловую репутацию. Суд объявил перерыв в заседании в связи с тем, что истец не представил нотариально заверенных доказательств факта распространения информации. Это один из пяти исков, которые Сергей Левченко подал к трем местным СМИ.

В Кировском райсуде Иркутска, где рассматривается иск губернатора Иркутской области Сергея Левченко к ООО «Тысяча вольт», издающему газету «МК Байкал», представитель истца Артур Котов ходатайствовал о назначении «комплексной психолого-лингвистической экспертизы». Он отметил, что эксперты должны изучить заметку «Отходы БЦБК отдадут частной компании» (опубликована в газете в августе 2019 года, на сайте вышла под заголовком «Сергей Левченко просит президента Путина сменить подрядчика на БЦБК») на предмет высказываний, которые формируют негативный образ господина Левченко. В качестве экспертной организации он попросил суд назначить научный центр экспертиз и исследований «Альфа».

Главный редактор «МК Байкал» Светлана Михеева, представляющая ответчика, считает, что «пока не установлена действительность фактов, изложенных в статье, редакция не может нести ответственность за создание отрицательного образа». «Ходатайство не достигает цели поиска истины»,— заявил председатель правления общественной организации Байкальский центр гражданской экспертизы Юрий Фалейчик, привлеченный ответчиком в качестве третьей стороны. В итоге суд объявил перерыв на неделю в связи с тем, что истец не представил нотариально заверенных доказательств факта распространения информации.

Иск к «МК Байкал» Сергей Левченко подал 25 сентября. По мнению истца, издание опубликовало сведения, не соответствующие действительности и порочащие его деловую репутацию как высшего должностного лица Иркутской области.

В статье речь идет о том, что господин Левченко якобы лоббирует назначение частной компании «Газэнергострой» в качестве генподрядчика проекта утилизации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

«Фактически данный текст направлен на создание образа лица, которое в личных корыстных интересах, с использованием своего служебного положения поддерживает интересы частной организации, с целью передачи работ по государственным контрактам данной организации, в нарушение норм действующего законодательства»,— говорится в иске. Заявитель просит суд обязать издание удалить статью со своего сайта и опубликовать опровержение. Вместе с этим иском господин Левченко подал еще три — два к газете «Восточно-Сибирская правда» и один — к порталу «Бабр». Через месяц к ним добавился еще один иск к «Бабру». В пресс-службе губернатора иски не комментируют.

Издатель «Восточно-Сибирской правды» Александр Гимельштейн сообщил “Ъ”, что прокомментирует иски против его газеты после того, как будет вынесено решение суда, потому что «не хотел бы отвлекать внимание суда от материалов дела». Главный редактор «Бабра» Максим Бакулев рассказал “Ъ”, что поводом обращения Сергея Левченко в суд с иском к порталу стала публикация о его поездке в Австрию. «Мы считаем, что он ездил за бюджетный счет отдыхать, а он настаивает, что был в отпуске и ездил за свой счет»,— сказал “Ъ” господин Бакулев. По его словам, господин Левченко требует удаления статьи с сайта и публикации опровержения.

«Четыре года губернатор не обижался на наши публикации, а тут вдруг обиделся»,— сказал “Ъ” господин Бакулев и предположил, что это начало предвыборной кампании главы области, у которого в 2020 году истекают полномочия.





С тем, что иски в суд к СМИ могут быть связаны с подготовкой к выборам, согласен и главный редактор портала «Байкал24» Сергей Бредихин. По его мнению, обращения Сергея Левченко в суд лишь усугубят его отношения со СМИ.

Ранее осведомленные собеседники “Ъ” говорили, что господину Левченко может грозить досрочный уход с должности, поскольку к нему есть претензии в администрации президента, хотя решающим в этом вопросе будет мнение главы государства. При этом два собеседника “Ъ”, близких к Кремлю, считают, что замена губернатора, избранного в 2015 году от оппозиционной партии с перевесом в 15% голосов по сравнению с кандидатом от «Единой России», может вызвать только лишнее недовольство в регионе. Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев предположил тогда в беседе с “Ъ”, что «некие ВИП-интересанты копают под Левченко».

Екатерина Еременко, Иркутск; Андрей Винокуров