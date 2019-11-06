Михаил Светов разврат отрицает

Вечером в среду завершился обыск у одного из лидеров Либертарианской партии России Михаила Светова, а сам он дал показания в Следственном комитете России (СКР). По словам адвоката господина Светова, дело возбуждено в связи с публикацией в Instagram, размещенной в 2012 году. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Михаил Светов стал фигурантом проверки по ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении лиц, не достигших 16-летнего возраста). Господин Светов заявил “Ъ”, что оснований для преследования его по данной статье в «жизни не было». Его коллеги по партии уже заявили о политическом характере уголовного дела. Зампредседателя партии Ярослав Кондей уточнил, что господин Светов был допрошен в качестве свидетеля.

В отношении члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова возбуждено уголовное дело, сообщил его адвокат Михаил Бирюков. Днем в среду сотрудники правоохранительных органов пришли к господину Светову с обыском. «Дело возбуждено в связи с публикацией в Instagram в 2012 году»,— заявил адвокат. По какой конкретно статье возбуждено уголовное дело, адвокат не уточнил. За несколько часов до этого господин Светов опубликовал в Twitter несколько фотографий обыска в его квартире и сообщил о вызове на допрос в рамках доследственной проверки.

После обыска Михаила Светова увезли на допрос в СКР по Северо-Западному округу Москвы, сообщил пресс-секретарь московского отделения партии Александр Гуд.

Господин Светов сообщил журналистам, что вместе с ним показания следователям давала Анастасия Стародубовская — «его бывшая девушка и монтажер».

«Дело заведено из-за фотографии, на которой она присутствует»,— уточнил оппозиционер.

6 ноября сайт телеканала РЕН-ТВ сообщил, что в отношении господина Светова началась доследственная проверка по ст. 135 УК РФ о развратных действиях с лицами, не достигшими 16 лет. Михаил Светов отметил, что «РЕН-ТВ новость опубликовали раньше, чем повестка свалилась ко мне в почтовый ящик». Он заявил “Ъ”, что в повестке не была указана статья УК, но отметил, что «эта тема (связь с лицом, не достигшим 16 лет.— “Ъ”) педалируется с тех пор, как он активно занялся политикой»: «Ничего, что могло бы послужить составом для ст. 135 УК РФ, в моей жизни не было. Тут я совершенно спокоен»,— сказал Михаил Светов.

Как сообщил “Ъ” адвокат господина Светова Михаил Бирюков, дома у оппозиционера был проведен обыск, в рамках которого изъяли «облачный сервер». «Мы посмотрели все фотографии за 2012 год, там нет ни одной фотографии порнографического, эротического и экстремистского характера,— заявил адвокат.— Никаких оснований для производства обыска и допроса нет».

«Михаил Светов считает, что происходящее вызвано его активной политической деятельностью, в частности туром, когда в октябре за 30 дней он прочитал 30 лекций о Либертарианской партии в 30 городах»,— сказал адвокат Бирюков.

В пресс-службе СКР информацию пока не комментируют.

Напомним, этим летом Роскомнадзор внес Instagram политика в реестр запрещенных сайтов, определив несколько публикаций как «детскую порнографию». В Либертарианской партии тогда заявили, что порнографии на его странице не было и аккаунт был посвящен личной жизни оппозиционера. Господин Светов перестал обновлять эту страницу в 2016 году.

Председатель Либертарианской партии Сергей Бойко сообщил, что «официально никаких обвинений Светову не предъявлено», и добавил, что «сведения, опубликованные в прессе, недостоверны, а допрос в СКР политически мотивирован». Зампредседателя партии Ярослав Кондей сообщил ТАСС, что Михаил Светов был допрошен в качестве свидетеля.

Члены санкт-петербургского отделения Либертарианской партии вечером провели серию одиночных пикетов у Гостиного двора в поддержку Михаила Светова.

Михаил Светов вступил в Либертарианскую партию в 2010 году. Этим летом она организовала несколько протестных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В конце июля господина Светова арестовали на 30 суток за нарушение порядка организации митинга. В начале ноября господин Светов объявил о выходе из федерального комитета партии. Саму партию он не покидает.

Владимир Хейфец, Ника Хуциева