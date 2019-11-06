Ford и Webasto превратили Mustang в 900-сильный электромобиль

Ford Mustang Lithium. Фото: Ford

Ford Mustang Lithium. Фото: Ford

Ford Mustang Lithium. Фото: Ford

Ford Mustang Lithium. Фото: Ford

Купе последнего поколения оснастили электрической силовой установкой с электромоторами и инверторами Phi-Power и 800-вольтовой батареей Webasto с системой температурного контроля и технологией EVDrive, позволяющей выдавать до 1 МВт. 900-сильный двигатель сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач Getrag MT82 в версии Calimer, адаптированной для дрэг-рейсинга.

Проект, получивший название Ford Mustang Lithium, оснащен усиленными приводами Ford Performance на задней оси и дифференциалом Super 8.8 Torsen. Электромобиль получил фирменный пакет Track Handling Pack, тормоза Brembo от спорткара Shelby GT350R, боковые сплиттеры и задний диффузор Sankuer Composite Technologies, капот Webasto с прозрачной вставкой, а также зарядную систему TurboDX и портативную зарядную станцию TurboCord.

Также спорткар отличается заниженной подвеской и 20-дюймовыми колесными дисками Forgeline с покрышками Michelin Pilot Sport 4S. В салоне на центральной консоли появился вертикальный 10,4-дюймовый тачскрин, с помощью которого можно выбирать режимы работы силовой установки — от самого слабого Valet, через Sport и Track до самого мощного Beast.

Серийного воплощения Ford Mustang Lithium не получит, но некоторые решения будут реализованы в будущих электромобилях американского автопроизводителя.