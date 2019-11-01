«Терминатор» вернулся другим

Новая часть «Терминатора» вышла в прокат под шквалом критики. Фильм «Темные судьбы» получил множество негативных оценок обозревателей. Не помогло даже возвращение Арнольда Шварценеггера и Джеймса Кэмерона. Режиссер первых двух частей серии теперь выступил как продюсер, а его предыдущую должность занял Тим Миллер. Это вторая полнометражная картина Миллера, дебютом был «Дэдпул». Что разочаровало кинокритиков? Об этом Глеб Силко.

На экране вновь появляются Линда Хэмилтон в роли Сары Коннор и Арнольд Шварценнегер как Терминатор. Может показаться, что в прокат снова запустили легендарные первые части «Терминатора», но оба актера постарели. И сюжет, хоть и рассказывает о судьбе тех же героев, теперь сконцентрирован на других персонажах. На самом деле, в прокат вышла шестая часть франшизы «Терминатор» «Темные судьбы». Вот только шестая она только по порядку — это сюжетное продолжение второй части «Терминатора» «Судный день», ставшей самой успешной.

Возвращения Шварценеггера-Терминатора и Сары Коннор ждали многие. Но поклонников, как выяснилось, ждало только разочарование. Картина не понравилась и большинству кинокритиков. Проблема в том, что создатели явно хотели взять все лучшее из второй части «Терминатора», но это не очень удалось, считает кинообозреватель “Ъ” Юлия Шагельман: «Попытка снять его заново, чуть-чуть подновив, подкрасив, добавив спецэффекты и немного актуальности. То есть это похоже на историю седьмой части “Звездных войн”, которая точно так же стала переложением того, что уже было раньше в этой саге. Ничего нового мы здесь не видим».

“Ъ FM” связался с продюсером Арнольда Шварценеггера Бобом Ван Ронкелем. Он рассказал, что фильм пока не видел, но причины недовольства зрителей представить может: «Возможно, проблема в режиссере, я его не знаю, но часто происходит такое, что режиссер просто снял фильм неправильно. Вторая возможная проблема — в сценарии, он может быть не таким же хорошим как в первом или втором “Терминаторе”.

Cнять хорошее кино при плохом сценарии очень тяжело.

Возможно также, что бюджет урезали. Часто студии напирают и требуют снять ремейк конкретного фильма или серии фильмов, и чем больше ремейков выходит, тем сложнее написать хороший сценарий. Тем более что в первом “Терминаторе” на разработку ушли годы».

Одна из претензий к фильму — это, неожиданно, появление на экранах «Железного Арни». Актеру уже 72 года, и создатели картины просто пытаются сыграть на ностальгии, хотя актеру уже пора на покой. Но Боб Ван Ронкель с этим не согласен: «Арнольд мой хороший друг, мы с ним 4 октября были в Петербурге, он был в отличной форме, хорошо выглядел, и у него в этом году еще несколько фильмов выйдет.

Да, конечно, некоторые люди в 70 лет не будут такими же активными как 40-летние или 50-летние.

Но хороший режиссер может использовать спецэффекты или операторские ходы, чтобы скрыть возраст. И, вообще, мне не кажется, что возраст Арнольда — это то, что могло повлиять на успех фильма. Думаю, дело все же в режиссуре или сценарии».

На сайте Rotten Tomatoes количество положительных отзывов о «Темных судьбах» приблизилось к 70%. Те, кому фильм понравился, говорят, что один из его плюсов — это появление в картине современных смыслов и неожиданных тем, рассказывает кинокритик Егор Беликов: «Кино о том, как герои предыдущих частей фактически выходят на пенсию, переосмысливают свою жизнь, которую мы наблюдали в первых двух фильмах».

Что бы ни говорили кинокритики, продюсеры всегда ориентируются на сборы: в России новая часть «Терминатора» вышла в прокат на день раньше, чем в США, и именно там может быть сделана основная касса для картины. Если зрители потянутся в кинотеатры — Шварценеггера в роли Терминатора можно будет увидеть еще.

Продюсер Джеймс Кэмерон заявлял об амбициозных планах перзапуска «Терминатора». Он рассказывал, что хочет снять еще два фильма-продолжения. Когда начнутся съемки и начнутся ли вообще — неизвестно.