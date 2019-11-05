«Траст», «Открытие» и «Сафмар» заключили соглашение на 135 млрд руб.

Банк непрофильных активов «Траст» и банк «Открытие» заключили соглашение об урегулировании споров с группой «Сафмар» Михаила Гуцериева. В рамках соглашения будут проведены сделки на сумму свыше 135 млрд руб., сообщает «Прайм» со ссылкой на сообщение «Открытия».

«Сафмар» выкупит у «Траста» активы на сумму около 94 млрд руб., реструктуризирует активы на 41 млрд руб, а также откажется от исковых требований к «Трасту» и «Открытию» на 31 млрд руб. в общей сложности. Сделки на 35 млрд руб. планируется завершить до конца текущего года, трансформацию активов — до конца первого квартала 2020-го. Для остальных платежей будет утвержден график, они будут осуществлены до конца третьего квартала 2024 года. «По результатам реализации соглашения положительный экономический эффект для банка "Траст" составит 135 млрд руб.»,— говорится в сообщении.

В конце октября стало известно, что господин Гуцериев договаривается с «Трастом» о выкупе А101 и доли в «Русснефти». Тогда в подготовленной в середине сентября банком «Траст» презентации упоминались пути возможного соглашения между Михаилом Гуцериевым, его братом Саитом-Саламом и группой «Сафмар», в результате которого банк в совокупности может получить 136 млрд руб. течение пяти лет.