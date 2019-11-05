Компания рассказала о неофициальных попытках Армении решить вопрос с контрактом ORSIS

Компания «Промтехнология», производящая снайперские винтовки ORSIS, получала от Минобороны Армении неофициальные приглашения для урегулирования вопросов по несостоявшемуся контракту на поставку партии оружия. Были попытки неофициального обращения в компанию от неких приближенных к Министерству обороны Армении лиц, сообщил ТАСС представитель ORSIS.

«Считаем, что в данном случае это некорректно и недопустимо, диалог должен быть официальный»,— заявили в компании. Там выразили надежду, что до урегулирования спора в судебном порядке дело не дойдет.

Ранее сообщалось, что Россия направляет Армении ноту протеста в связи со срывом оружейного тендера. Документ был подписан 22 октября заместителем главы Минпромторга РФ Олегом Рязанцевым. В нем говорится, что заявка на участие в тендере была «без веских оснований отклонена», а сама компания «немотивированно включена в список недобросовестных поставщиков» ВС Армении.

О реакции армянской стороны читайте в интервью “Ъ” «"Россия пришла в наш регион как европейская сила"».