Финляндия будет выдавать пятилетние визы

Финляндия с 2020 года будет выдавать пятилетний Шенген гражданам, ранее посещавшим Суоми по двухлетним шенгенским мультивизам. Об этом заявила визового отдела Генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге Аннели Нуммелин, сообщает «Фонтанка.ру».

По словам госпожи Нуммелин, заявление на пятилетнюю визу необходимо будет подать за полгода до предполагаемой поездки. В настоящее время пятилетние визы Финляндия выдает ограниченному кругу лиц. Рассчитывать на длительную визу смогут туристы, не имеющие нарушений.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что с сентября Финляндия ужесточила требования к пакету документов, необходимых для получения виз. Количество обращений в финский визовый центр в Петербурге резко сократилось.