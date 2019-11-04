В Москве до среды объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра. Предупреждение действует до 11:00 среды, 6 ноября.

По прогнозу синоптиков, завтра, 5 ноября, в Москве днем ожидается до 12–14°С. В столице будет облачно, возможен дождь. Порывы ветра могут достигать 5–10 м/с.

Напомним, завтрашний день может стать самым теплым 5 ноября в Москве за 140 лет. Температура воздуха может подняться до 12–14°С. Прежний максимум был зафиксирован в 1922 и 2013 годах, когда температура поднялась до 10,3°С.