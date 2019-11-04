В Москве ожидается самое теплое 5 ноября за 140 лет

Синоптики ожидают, что завтра будет самое теплое 5 ноября в Москве за все 140-лет метеонаблюдений. Температура воздуха может подняться до 12–14°С.

«Прежний максимум для 5 ноября в Москве был зафиксирован в 1922 и 2013 годах, когда температура поднялась до плюс 10,3°. Потому вероятность установления нового рекорда очень высока»,— сообщили «Интерфаксу» в Гидрометцентре.

Днем в понедельник, 4 ноября, температура может достигнуть 7–9°С, что превышает норму для ноября. В остальные дни серьезных заморозков не будет, местами ожидаются осадки, сообщили синоптики.

Подробнее о погоде в Москве на этой неделе читайте в материале “Ъ FM” «Атлантическое тепло сменит морозы».