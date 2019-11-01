Атлантическое тепло сменит морозы

В Москву к празднику 4 ноября вернется тепло. Холодная погода продержится до выходных. Сегодня, по словам синоптиков, днем будет +2 градуса. В некоторых районах Москвы выпадет небольшой снег. Но уже в воскресенье температура начнет повышаться.

Самыми теплыми будут первые дни следующей недели, отметил ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец: «Жителям центральной России осталось мерзнуть буквально сутки. В выходные потоки развернутся на западные: к нам пойдет атлантическое тепло, это значит, что медленно, но верно температурный фон начнет повышаться. Ночью будет уже выше 0 градусов — +2. Днем +3…+5 и какие-то незначительные осадки в смешанной фазе.

Существенное потепление нас ждет на следующей неделе.





Тогда пойдет уже настоящее средиземноморское тепло, которое выведет температурные показатели почти на аномальный уровень.

Даже ночью в середине следующей недели будет не прохладнее +4…+9 градусов, днем можно смело рассчитывать на +8…+13 градусов, что, конечно же, для начала ноября очень тепло. Но в то же время ветер будет только усиливаться и осадки примут обложной характер в виде дождя.

Соответственно, весь этот скромный снежный покров сойдет на нет и от зимы не останется и следа.

Синоптики отмечают, что теплая погода продержится в Москве как минимум до середины следующей недели.

Виктория Феофанова