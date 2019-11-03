Журналист Бабченко сообщил, что уехал из Украины

Журналист Аркадий Бабченко заявил, что уехал из Украины. Причиной стало несогласие с политикой действующих властей. Куда именно он уехал — неизвестно. Ранее господин Бабченко говорил, что в Россию никогда не вернется.

«В комментариях слюной захлебывались — Бабченко, мы выбрали Зеленского, сваливай, как обещал. Ну, вот. Пацан сказал, пацан сделал»,— написал журналист в Facebook.

«Сидеть и гадать, начнется или не начнется в рамках новой концепции "мир-дружба-жвачка" обмен экстрадициями — это без меня. Я пока за заборчиком постою. Пользуясь потерей управления, Украина сейчас просто потоком напичкивается инсургентами, ни на секунду не сомневаюсь»,— считает Аркадий Бабченко.

Журналист поблагодарил Евгения Киселева, за то что он не раскрыл «хотя бы уже мой адрес проживания». «Кремень, а не человек»,— написал журналист. Ранее Евгений Киселев в программе «Кисельные берега» в Youtube сказал, что господин Бабченко уехал из Украины. В комментариях к видео канал написал, что он мог отправиться «то ли в Эстонию, то ли в Финляндию».

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1 ноября журналист написал, что никогда не вернется в Россию, потому что его «с этой страной больше не связывает вообще ничего». «Гражданство только нормальное получить, от того отказаться — и все. Что Гвинея Бисао, что Северное Бутово, что галактика MW-320 — для меня теперь совершенно одинаковые по удаленности географические объекты. Ни там, ни там, ни там я никогда уже не буду»,— написал журналист. По его словам, он приедет в Россию только, чтобы сделать селфи на «Абрамсе», когда все будет разваливаться.

Напомним, 29 мая 2018 года полиция сообщила об убийстве Аркадия Бабченко в его квартире, на следующий день оказалось, что он жив. Убийство было инсценировано Службой безопасности СБУ.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Журналист Аркадий Бабченко жив».