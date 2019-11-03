Патриарх Кирилл вручил главе западноевропейских приходов грамоту о воссоединении с РПЦ

Патриарх Кирилл передал главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископу Дубнинскому Иоанну (Реннето) Патриаршую и Синодальную грамоту о единстве с Русской православной церковью (РПЦ). Кроме того, патриарх произвел архиепископа Иоана в сан митрополита.

«Вы удостаиваетесь сана митрополита при сохранении за вами также традиционного литургического поминовения — господина нашего преосвященнейшего митрополита Дубнинского Иоанна, архиепископа Западноевропейских приходов Русской традиции»,— сказал патриарх Кирилл на литургии в храме Христа Спасителя (цитата по ТАСС).

Во время литургии патриарх Кирилл впервые не помянул имя главы Элладской православной церкви архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима II, когда зачитывал диптитх с главами поместных церквей. Это связано с прекращением евхаристического общения между церквами. 29 октября архиепископ Афинский направил мирную грамоту главе неканонической церкви Украины Епифанию Думенко.

Ранее священный синод принял в состав РПЦ клириков и приходы Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции. В ноябре 2018 года Константинопольский патриархат упразднил находившийся по его юрисдикцией западноевропейский экзархат. У экзархата 65 приходов на территории Франции, Нидерландов, Бельгии, Германии, Великобритании, Норвегии и Швеции.

Подробнее о переходе в состав РПЦ — в материале “Ъ” «Москва потеснила Константинополь в Европе».