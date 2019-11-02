Минздрав рекомендовал употреблять не более 5 граммов соли в день

Минздрав советует россиянам употреблять не более 5 г соли в сутки: именно такое количество рекомендует Всемирная организация здоровья (ВОЗ). Министр здравоохранения Вероника Скворцова подписала указ об изменении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, сообщил замминистра Олег Салагай в Telegram.

«Напомню, что ВОЗ рекомендует употреблять не более 5 граммов соли в сутки. Несмотря на это мы нередко употребляем в полтора-два раза больше этой нормы, что существенно увеличивает риск повышенного артериального давления и, как следствие, сосудистой катастрофы — инфаркта или инсульта. Причем соль считается вся, то есть поступающая со всей пищей, а не только та, что используется для досаливания»,— пояснил господин Салагай.

Чтобы сократить потребление соли, ВОЗ рекомендует:

сократить использование соли при приготовлении пищи;

убрать солонки со стола, чтобы не досаливать продукты без необходимости;

сократить потребление соленых закусок, а также некоторых соусов (например, соевых);

выбирать продукты с низким содержанием соли.

Напомним, Минздрав предложил ввести всеобщее йодирование соли с 2020 года. По данным ведомства, в России такую соль употребляют менее 30% жителей. При этом с дефицитом йода связаны заболевания эндокринной системы.

О стратегии Минздрава по продвижению здорового образа жизни читайте в публикации «Минздравия желаю».