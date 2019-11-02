Ставка на региональную торговлю

Сегодня в Ташкенте главы правительств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обсудили перспективы экономического взаимодействия в рамках объединения — товарооборот вырос в 2018 году на 21% в годовом выражении. Закрепить эту тенденцию участники планируют за счет обновления программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества до 2035 года — акцент в новой редакции документа планируется сделать на цифровизации. Также в повестке ШОС остается вопрос перехода на расчеты в национальных валютах — на заседании вновь звучали призывы активизировать эту работу. Пока это предложение остается на стадии проработки — предметное обсуждение на уровне финансовых министерств и регуляторов намечено на март 2020 года.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в столицу Узбекистана накануне заседания Совета глав правительств государств-членов ШОС. Сегодня же заседание началось рано утром — уже к 8 утра по местному времени (6:00 мск) делегации Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также стран-наблюдателей (Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия) собрались в государственной резиденции «Куксарой».
В условиях снижения темпов роста мировой экономики, констатировал премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, требуется интенсификация сотрудничества стран ШОС. Одно из предложений по активизации контактов — на уровне деловых кругов — поступило от премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова, выступившего с идеей ежегодно проводить экономический форум ШОС. Экономическое взаимодействие в рамках объединения премьеров в целом устраивает — они неоднократно говорили о росте товарооборота.
Как ранее отмечал генеральный секретарь ШОС Владимир Носов, совокупный ВВП государств ШОС сейчас составляет более $18 трлн или 20% от всего мирового ВВП, по его словам, ШОС имеет «огромный потенциал для роста торгово-экономического, инвестиционного и инновационного сотрудничества».
Главы правительств сегодня подписали этот документ, он должен заменить действующую программу, рассчитанную до 2020 года. Детали документа не раскрываются, отмечается лишь, что среди заявленных тем программы: сотрудничество в сфере финансов, транспорта, таможни, сельского хозяйства, туризма, цифровой повестки, экологии и образования. Акцент будет сделан на новые вызовы — цифровизацию и высокие технологии. В продолжение развития «цифры» в ШОС Аскар Мамин предложил создать совет по развитию цифровой экономики, «который мог бы стать площадкой для развития взаимовыгодного партнерства по внедрению новых технологических элементов» в странах ШОС, например, 5G, больших данных, блокчейна.
В числе задач, которым стоит уделить повышенное внимание, премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев вновь обозначил переход на расчеты в национальных валютах — для снижения рисков при мировых финансовых кризисах. С ним согласился и Дмитрий Медведев: «Это хорошая инициатива, ее нужно проработать». В таком же ключе этот вопрос поднимался на заседании совета глав правительств стран ШОС в Душанбе — тогда Казахстан призвал к ускорению работы над этим вопросом.
Впрочем, как пояснял накануне сегодняшнего заседания замглавы аппарата российского правительства Сергей Приходько, «на этом пути есть определенные трудности, связанные с расхождениями в уровне экономического потенциала стран ШОС, недостаточным развитием инфраструктурных рынков — это доступ к ликвидности в национальных валютах, инструменты хеджирования, система взаимных корреспондентских счетов». Этот вопрос, добавил чиновник, будет обсуждаться на встрече финансовых министерств и регуляторов государств-членов ШОС в марте 2020 года в Москве; Дмитрий Медведев сегодня пригласил на нее финансистов и банковских экспертов ШОС. «Рассчитываем, что там будут конкретные результаты, которые позволят нам использовать эти современные и актуальные в нынешних торговых условиях средства расчетов»,— сказал российский премьер.
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