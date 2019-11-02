Пахлава на службе терроризма

Как стало известно “Ъ”, тепловизоры и другое снаряжение для стрелкового оружия сирийские боевики получали прямо из Москвы. Поставки в течение двух лет, установило ФСБ, осуществляли двое азербайджанцев, владевшие цехом по производству пахлавы.

Уголовное дело Расима Бахшиева и Эльшада Ягубова, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК РФ, 2-й Западный окружной военный суд рассмотрел в особом порядке. Оба фигуранта, которых сотрудники ФСБ задержали в августе 2018 года, полностью признали свою вину и деятельно раскаялись, оказав помощь следствию.

Как выяснилось, Бахшиев и Ягубов, которым было по пятьдесят с небольшим лет, зарабатывали на жизнь небольшим производством пахлавы, неплохо расходившейся среди азербайджанской диаспоры столицы. Однако в начале 2016 года на кондитеров вышел их знакомый, проживающий в Турции, который предложил поставлять в эту страну тепловизоры для охотничьего оружия, прицелы, бинокли и монокуляры. На операции с этими приборами не нужна лицензия Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, чем и воспользовались предприниматели. До 2017 года они отправили своему партнеру за границу продукцию на сумму около 30 млн руб., которую вполне легально приобретали в столичных магазинах.

По данным защиты предпринимателей, они и представить себе не могли, что из Турции тепловизоры и монокуляры перевозили в Сирию, где они использовались боевиками различных террористических групп и незаконных вооруженных формирований. «Расим и Эльшад, родившиеся в СССР, мало интересовались политикой и религиозными вопросами, никакому ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация.— “Ъ”) не присягали, а просто пытались заработать, чтобы прокормить свои семьи»,— сказал “Ъ” знакомый предпринимателей, отметив, что в самих поставках в Турцию не было ничего криминального.

Однако в феврале 2017 года российскими войсками в Сирии была захвачена партия тепловизоров. Самые простые из них можно купить за 15–20 тыс. руб. Более сложные устройства, позволяющие вычислить и поразить цель на расстоянии свыше километра, будут стоить уже более 1 млн руб. Сотрудники военной контрразведки ФСБ, выясняя происхождение приборов, установили, что производителями они были отправлены на реализацию в Россию. По номерам на приборах были установлены магазины, в которых их приобретали азербайджанцы, а по номерам телефонов, оставленных в торговых точках, чекисты вышли на господ Бахшиева и Ягубова.

Им было предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности в форме финансирования терроризма, выразившемся в предоставлении оптических приборов (тепловизоров и монокуляров), а также аксессуаров к ним, предназначенных в качестве навесного оборудования к боевому ручному огнестрельному оружию. Последнее, согласно выводам экспертов, могло использоваться для прицельной стрельбы по обнаруженным теплоконтрастным целям в виде российских военнослужащих и сторонников сирийского лидера Башара Асада. Кроме того, им дополнительно инкриминировали оказание содействия гражданам Таджикистана в легализации в России.

Фигурантам расследования грозило от 5 до 15 лет заключения, но суд, учитывая помощь обвиняемых, назначил им по шестилетнему сроку. Причем наказание они должны отбывать в колониях общего, а не строгого режима, что дает шанс условно-досрочно выйти на свободу.

Защита осужденных, тем не менее, обжаловала приговор в коллегии по делам военнослужащих Верховного суда, называя его несправедливым из-за чрезмерной «жесткости». Адвокат Ирина Остаева, в частности, указывала, что господин Ягубов является единственным кормильцем в семье, имеет на иждивении супругу и дочь, страдающую заболеваниями. По версии защиты, преступление он совершил с «целью оказания помощи знакомому (Бахшиеву.— “Ъ”) и заработка денег для семьи».

Отклоняя жалобы, Верховный суд отметил, что все смягчающие вину обстоятельства были учтены при вынесении приговора. В частности, к осужденным не стали применять дополнительное наказание в виде штрафов, предусмотренное ст. 205.1 УК. Партнер осужденных из Турции до сих пор числится в международном розыске.

Николай Сергеев