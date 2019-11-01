После выхода сериала «Чернобыль» зону отчуждения посетило рекордное число людей

В октябре был установлен рекорд по посещению Чернобыльской зоны отчуждения: с начала года ее посетили 107 тыс. человек, сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook. Рост туристического потока начался весной: на него повлияло упрощение оформления допуска на территорию, а также сериал HBO «Чернобыль», отмечается в сообщении.
Большинство людей приезжает из-за границы — 80%. Самый высокий туристический поток зафиксирован из стран:
Количество туристов с Украины составило 22 468 человек.
Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения отмечает, что к ним приезжают не только для чисто туристических целей. Например, это место привлекает художников.
Напомним, в июле президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который разрешает туристам свободно посещать Чернобыльскую зону отчуждения. Туры с экскурсоводом в зону организуются уже много лет, а весной прошлого года были открыты внутренние помещения станции, в том числе залы управления третьим энергоблоком.
Подробности — в публикации “Ъ” «Владимир Зеленский превращает Чернобыль в "туристический магнит"».
О том, в чем секрет мини-сериала «Чернобыль», читайте в публикации “Ъ FM”.
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