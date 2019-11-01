Глава Samsung Mobile в России уходит с поста

Руководитель Samsung Mobile в России Дмитрий Гостев покидает компанию, говорится в сообщении, поступившем в “Ъ”. Операционное управление с 1 ноября перешло к вице-президенту Samsung Electronics Ким Бум Джину. О дальнейших планах Дмитрия Гостева не сообщается.

Господин Гостев возглавил Samsung Mobile в России в 2017 году. На этом посту он, в частности, отвечал за реализацию стратегии компании в области мобильных и носимых устройств, развитие и продвижение продуктового портфеля, вывод инновационных продуктов и сервисов, отмечается в сообщении. В саму компанию Samsung он пришел в 2006 году.

«Дмитрий Гостев добился значимых для компании результатов на посту руководителя Samsung Mobile в России… Мы благодарим Дмитрия за отличную работу и желаем ему дальнейших успехов»,— отметил президент штаб-квартиры Samsung Electronics в России и странах СНГ Саймон Сонг.