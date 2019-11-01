СМИ: США хотят расширить список стран, гражданам которых закрыт въезд в страну

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает расширение списка стран, гражданам которых запрещен въезд в Соединенные Штаты, сообщает CNN со ссылкой на источники. В перечень могут включить «не менее» пяти стран, другие детали пока неизвестны.

По словам собеседников телекомпании, запрет затронет страны, которые не хотят делиться с США электронной документацией и обмениваться информацией. Власти США отмечают, что запрет на въезд «имеет жизненно важное значение для национальной безопасности» страны.

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Напомним, в январе 2017 года Дональд Трамп подписал указ о временном запрете на въезд в США для граждан семи мусульманских стран: Ирана, Ирака, Сирии, Ливии, Йемена, Судана и Сомали. В марте того же года въезд был разрешен жителям Ирака. В сентябре в новый миграционный указ добавили граждан КНДР и Чада (запрет отменен в апреле 2018-го) и венесуэльских чиновников.

В августе 2019-го власти США обнародовали новое правило, позволяющее отказывать в выдаче виз и разрешений на проживание любым лицам, которые могут стать «бременем для общества». Инициатива вызвала в стране волну критики, и коалиция из 13 американских штатов подала в суд иск к администрации Дональда Трампа.

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