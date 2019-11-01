Главные новости к утру 1 ноября

Верховный суд Израиля приостановил экстрадицию в США россиянина Алексея Буркова. Это решение суд принял после обращения семьи израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду наркотиков. Родственники израильтянки рассчитывают на ее обмен.

Чартерный перевозчик Azur Air отказался регистрировать самолеты в России. Авиакомпания перевела из иностранного реестра в российский только один самолет из 29, объяснив это тем, что против изменений выступили лизинговые компании.

Госдума готовит поправки в законодательство, которые позволят продавать жилье с выделенными детям долями и брать ипотеку. Сейчас кредиты на жилье для таких семей недоступны. Инициаторами поправок стали банкиры.

Госдеп США заявил, что Россия с помощью троллинга в соцсетях пыталась повлиять на массовые беспорядки в Чили. По мнению Вашингтона, Москва «стремилась разжечь конфликт» и помешать проведению «демократических дебатов». О ситуации в Чили

США ввели санкции против строительного сектора Ирана, а также внесли в санкционный список четыре вида материалов, используемых для ядерной и ракетной программ Тегерана. Вашингтон считает, что ограничения позволят отслеживать развитие иранской ядерной программы и снизить риски ее распространения.

Палата представителей Конгресса США поддержала процедуру импичмента Дональда Трампа. Теперь слушания по импичменту станут открытыми, что позволит всей Америке следить за поиском доказательств нарушений президента США.

«Спартак» обыграл «Ростов» со счетом 2:1 в матче 1/8 финала Кубка России по футболу. Определились все пары 1/4 финала турнира, матчи пройдут 4 марта 2020 года.

О предстоящих 1 ноября событиях — в анонсе “Ъ”.