Главные анонсы 1 ноября

Мещанский районный суд Москвы приступит к повторному рассмотрению уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных автономной некоммерческой организации «Седьмая студия». Обвинения предъявлены режиссеру Кириллу Серебренникову, бывшему сотруднику Министерства культуры РФ Софье Апфельбаум, продюсерам Юрию Итину и Алексею Малобродскому. В сентябре районный суд постановил вернуть дело прокурору, но 8 октября Мосгорсуд отменил это решение и направил дело обратно для рассмотрения в Мещанском суде в новом составе. О судебном процессе

Вступит в силу закон «о суверенном рунете». Он, в частности, предполагает создание в России инфраструктуры, «обеспечивающей работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения к зарубежным серверам». Переходный период закончится в январе 2021 года. К этому времени операторы связи должны будут перейти на использование национальных доменов и установить специальное оборудование, позволяющее в случае внештатных ситуаций обеспечить работу интернета на территории России. Кто заработает на законе о «суверенном рунете»

В Ташкенте пройдет визит премьер-министра России Дмитрия Медведева. Запланированы выступление на заседании Совета глав правительств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и ряд двусторонних встреч. О деятельности ШОС

Во Франкфурте-на-Майне (Германия) Кристин Лагард вступит в должность председателя Европейского центрального банка, сменив на этом посту Марио Драги. Чего можно ждать после смены главы ЕЦБ