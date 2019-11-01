Azur Air отказалась регистрировать самолеты в России

Чартерный перевозчик Azur Air перевел из иностранного реестра в российский только один самолет из 29, сообщил замгендиректора авиакомпании Павел Терещенко. В марте 2018 года Росавиация объявила, что перевозчик обязался зарегистрировать значительную часть своего флота в России. Однако в Azur Air в итоге отказались от этой задумки, объяснив это тем, что лизинговые компании выступили против.

Как рассказал господин Терещенко на отраслевом форуме «Крылья будущего», Azur Air перевела в российский реестр один лайнер, находившийся в ее собственности. По данным Flightradar24, речь идет о Boeing 767-300. «И больше не планируем (перерегистрировать самолеты.— “Ъ”)», — отметил Павел Терещенко (цитата по РБК).

Оставшиеся лайнеры Azur Air зарегистрированы на Бермудских островах, пишет газета «Ведомости». Как пояснил замгендиректора перевозчика, у Azur Air возникают сложности с поддержанием летной годности самолетов из российского реестра. В Бермудах на эти цели уходит около $30 тыс. в год.

Представитель Росавиации отказался от комментариев.

Azur Air создана в 2014 году на базе региональной авиакомпании «Катэкавиа», входившей в состав Utair. На Azur Air приходится примерно треть рынка чартерных перевозок — компания занимает восьмое место по объему пассажиропотока. На 100% принадлежит ООО «Ван2Флай», которой владеют граждане РФ Анна Фукалова (55%) и Наталья Кочкар (45%). За девять месяцев 2019 года компания перевезла 4,5 млн пассажиров.

Напомним, в феврале 2018-го Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air, выявив недостатки, связанные с поддержанием летной годности самолетов и организацией летной работы. По итогам полуторамесячной проверки все проблемы были устранены, у перевозчика также сменился гендиректор. Azur Air должна была стать первой авиакомпанией, решившей перевести «значительный объем гражданского флота иностранного производства в российский реестр».