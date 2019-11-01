Где инноваторам жить хорошо

Москва, Татарстан и Санкт-Петербург остались лидерами рейтинга инновационного развития регионов РФ, подготовленного Высшей школой экономики. Также в десятку вошли Томская, Нижегородская, Московская, Свердловская, Новосибирская, Челябинская и Калужская области. Во вторую группу, где отставание от лидеров составляет 20–40%, попали 42 региона, в третью (40–60%) — 29, сильнее всего — более чем на 60% — отстали от лидеров Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Еврейская АО, Ненецкий и Чукотский автономные округа.

Авторы доклада отмечают большой разброс региональных оценок по субрейтингам. Всего рейтинг учитывает 53 критерии, разделенные на пять групп. Первая анализирует текущее состояние инновационного развития регионов, в частности социально-экономические условия (макропоказатели, образовательный потенциал населения, потенциал цифровизации). Здесь четверка лидеров та же, что и в общем рейтинге, а далее расположились Самарская область, Хабаровский край, Свердловская область и Ямало-Ненецкий округ. Ведущими регионами страны по ВРП в расчете на одного занятого в экономике традиционно стали нефтегазовые Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Вторая группа критериев оценивает научно-технический потенциал (финансирование научных разработок, научные кадры, результативность исследований) — здесь лидируют Томская и Ульяновская области, а также Санкт-Петербург.

Третья часть критериев касается непосредственно инновационной деятельности (включая затраты на НИОКР и их результативность) — возглавили этот субрейтинг Татарстан, Чувашия и Санкт-Петербург. Четвертый блок оценивает экспорт товаров и услуг, а также знаний (Санкт-Петербург, Москва, Нижегородская область). Пятый — качество инновационной политики регионов (оценивает степень значимости такой повестки в стратегических документах и текущей деятельности органов власти регионов, расходы из бюджета региона, степень участия в федеральной политике в этой области). Лидер этого блока — Татарстан, в целом регион имеет наиболее равномерное распределение позиций во всех категориях рейтинга. Второе место досталось Москве, третье — Новосибирской области, далее следуют Нижегородская и Калужская области.

Татьяна Едовина