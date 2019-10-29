УГМК предлагает сделать непрерывной улицу Народной воли в Екатеринбурге

АО «Ледовая арена» (предприятие УГМК и правительства Свердловской области) разработало эскизный проект благоустройства набережной у строящейся ледовой арены, который после согласования будет передан администрации Екатеринбурга для реализации.

По словам гендиректора АО «Ледовая арена» Даниила Крицкого, основу разработанной концепции составляет комфортная городская среда, которая реализуется за счет продления набережной. «Мы делаем оба берега от улицы Куйбышева до улицы Декабристов с перспективой продления. Одним из важных решений, на мой взгляд, станет проход по набережной без выхода на проезжую часть. Для этого предполагается сквозной проход под мостом на улице Куйбышева»,— рассказал господин Крицкий. По его словам, на набережной появятся самая большая в городе открытая детская площадка (у музея «Россия — моя история»), аллея славы спорта Свердловской области, фонтаны, пешеходные дорожки.

«По проекту мы продлим улицу Народной воли, которая сейчас тупиковая. Она будет непрерывная и помимо горизонтальной связи, которая идет по набережной, появится перпендикулярная связь с зелеными пространствами от парка Зеленой рощи до парка Павлика Морозова. Сейчас этой связи нет. Для этого улица Народной воли делается пешеходной. Мы проектируем мост на Народной моли и еще два небольших моста в районе Куйбышева и в районе Царского моста по Декабристов»,— объяснил господин Крицкий. Он подчеркнул, что концепция пока не согласована, но он рассчитывает, что до конца года проект пройдет экспертизу.

Даниил Крицкий также отметил, что на площадке будущей ледовой арены заканчивается нулевой цикл строительства. Из 2,4 тыс. свай забиты уже 500. «На площадке сейчас работают практически все буровые установки области в круглосуточном режиме. Будем ускоряться, чтобы закончить нулевой цикл до конца года и приступить к монолитным работам. Сейчас на эти работы уже объявлен тендер», — отметил он. Закончить строительство объекта планируется летом 2022 года.

Татьяна Дрогаева