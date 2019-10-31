PSA Group и Fiat Chrysler докатились до слияния

В ближайшие несколько недель PSA Group и Fiat Chrysler Automobiles (FCA) могут окончательно согласовать слияние, в результате которого появится четвертый по размеру автопроизводитель в мире — об этом договорились советы директоров обеих компаний. По мнению экспертов, слияние PSA Group и Fiat Chrysler является самым логичным и привлекательным сочетанием в отрасли на данный момент. Для завершения сделки компаниям еще нужно получить одобрение акционеров и регуляторов.

В четверг автопроизводители PSA Group и FCA объявили о том, что их советы директоров «единогласно договорились работать в направлении полного объединения их бизнеса путем слияния в соотношении 50/50». В заявлении говорится, что советы директоров двух компаний продолжат переговоры, чтобы привести соглашение к окончательному виду и в ближайшие недели подписать меморандум о взаимопонимании. После согласования окончательного плана слияния между советами директоров топ-менеджменту придется получить согласие акционеров и регуляторов.

В рамках слияния будет создан четвертый по величине в мире автопроизводитель после Volkswagen, Toyota и Renault-Nissan, рыночная стоимость которого достигнет $46 млрд.

Выручка объединенной компании должна составить около €170 млрд, прибыль — €11 млрд, а продажи автомобилей — 8,7 млн штук.

Штаб-квартира объединенной компании будет находиться в Нидерландах (там сейчас находится штаб-квартира FCA), ее акции будут торговаться на Нью-Йоркской, Парижской и Миланской биржах. В заявлении говорится, что главой совета директоров объединенной компании должен стать Джон Элкан, являющийся председателем правления Fiat Chrysler, а генеральным директором — генеральный директор PSA Group Карлос Таварес. В совет директоров войдут шесть членов от PSA и пять от Fiat Chrysler.

Переговоры между PSA Group и Fiat Chrysler начались после того, как ранее в нынешнем году сорвались переговоры о слиянии между Fiat Chrysler и другим французским концерном — Renault. В результате сделки Fiat Chrysler получит доступ к более современным платформам автомобилей PSA, а PSA в свою очередь улучшит доступ к крупному американскому рынку. По итогам сделки компании надеются сэкономить €3,7 млрд без закрытия заводов.

На фоне общего замедления автомобильной отрасли многие автопроизводители договариваются о разных формах партнерства, особенно при разработке в высокотехнологичных сферах, например беспилотных автомобилей.

Как отмечает аналитик Jefferies Филипп Ушуа, слияние в соотношении 50/50 с учетом разницы рыночной стоимости и запланированной выплаты дивидендов означает, что PSA заплатит 32-процентную премию при слиянии с Fiat Chrysler. После сегодняшнего заявления акции Fiat Chrysler выросли на 11%, а акции PSA упали на 13%. По мнению господина Ушуа, акционеры PSA берут на себя больший рыночный риск, чем акционеры Fiat Chrysler, тем не менее такое слияние остается наиболее логичным и привлекательным сочетанием в отрасли. Хотя власти Франции приветствуют такую сделку, компании еще могут столкнуться со сложностями со стороны французских и итальянских регуляторов, а также профсоюзов.

Яна Рождественская