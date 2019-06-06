Renault и Fiat Chrysler отказались от слияния

Компании Renault Group и Fiat Chrysler (FCA), которые собирались создать крупнейшего автопроизводителя в мире, отказались от планов по слиянию. По неофициальным данным, Fiat Chrysler отказалась от переговоров из-за давления со стороны французского правительства, требовавшего сначала получить однозначное одобрение сделки от другого члена альянса с Renault — Nissan, а также гарантировать сохранение рабочих мест во Франции и выплату дивидендов акционерам Renault.

Итальянско-американский автопроизводитель Fiat Chrysler отказался от переговоров о слиянии со своим французско-японским конкурентом Renault—Nissan—Mitsubishi, об этом FCA сообщил сегодня. Как говорится в заявлении компании, «стало очевидно, что политические условия во Франции сейчас не способствуют тому, чтобы такое объединение оказалось успешным». К такому выводу руководство FCA пришло после шестичасового обсуждения с топ-менеджерами и акционерами Renault Group в штаб-квартире французской компании в среду.

Информация о том, что FCA и Renault ведут переговоры о слиянии, появилась в конце мая. Речь шла о сделке на €33 млрд. В результате был бы создан автогигант, который сместил бы с первого места в мире по количеству проданных авто немецкую Volkswagen Group — общие продажи Renault, Nissan, Mitsubishi и FCA в 2018 году составили 15,6 млн автомобилей (у VW — 10,8 млн).

Как сообщает Reuters со ссылкой на неназванные источники, сделка сорвалась из-за того, что ее не поддержало французское правительство, выдвинувшее несколько дополнительных требований к слиянию.

Власти Франции, которым принадлежит 15% акций Renault, хотели отложить переговоры, чтобы сначала заручиться поддержкой еще одного участника альянса, японской Nissan. Представители Nissan решили воздержаться от голосования по сделке, и это вызвало сомнения в том, что японская компания продолжит оставаться в альянсе в случае слияния с FCA. Кроме того, французские власти потребовали от FCA гарантии сохранения рабочих мест во Франции и выплаты дивидендов акционерам Renault.

Срыв переговоров ставит перед обеими компаниями целый ряд вопросов. Такое завершение переговоров вызовет недовольство инвесторов, которые стали активно скупать акции обеих компаний после того, как появилась информация о возможном слиянии. После того как FCA выпустил заявление, его акции упали на 3%, акции Renault — на 7%. Кроме того, компании сообщили инвесторам, что слияние поможет сократить издержки на €5 млрд в год, и что теперь компании будут делать для снижения издержек — не ясно.

Яна Рождественская