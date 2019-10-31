Прокуратура оспаривает условия госконтракта по реконструкции взлетной полосы в аэропорту Томска

Западно-Сибирская транспортная прокурора обратилась в суд с иском к Росавиации и ЗАО «Строительное управление Томской домостроительной компании» (ТДСК). Прокуратура требует признать недействительным условия государственного контракта по реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту Томска.

Речь в исковом заявлении идет о пункте контракта, предусматривающем обеспечение подрядчиком с момента начала работ до их окончания возможности проведения видеоконференций, а также круглосуточного видеонаблюдения за ходом работ с помощью сетевых систем. «Технические характеристики, количество и местоположение оборудования для осуществления видеонаблюдения и видеоконференций до установки согласовывается с уполномоченной государственным заказчиком организацией и оператором аэропорта»,— следует из госконтракта.

ТДСК выиграла контракт на ремонт ВПП за 2,8 млрд руб. в августе этого года. Компания стала единственным участником торгов. Планируется, что ремонт ВПП продлится до 2022 года.

Оксана Павлова