Аэропорт Томска реконструируют за 2,8 млрд рублей

ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» признало несостоявшимся тендер на реконструкцию аэропортового комплекса в Томске. Победителем торгов стало ЗАО «Строительное управление Томской домостроительной компании», которое выполнит строительно-монтажные работы за 2,8 млрд руб. Компания оказалась единственным участником торгов.

Аэропорт Томска (Богашево) входит в сетевой аэропортовый проект, реализуемый ООО «Новапорт» (входит в ГК AEON Corporation). Пропускная способность аэропорта — 600 пассажиров в час: 400 человек на внутренних и 200 человек на международных авиалиниях. В 2018 году пассажиропоток аэропорта составил 629,4 тыс. человек (+0,1% к 2017 году). Выручка в прошлом году — 687 млн руб., чистая прибыль — 243,5 млн руб.

Оксана Павлова