Доходы территориального фонда ОМС в Петербурге составят 119 млрд рублей в 2020 году

Проект бюджета территориального фонда ОМС в Петербурге обсудили на заседании городского правительства в Смольном в понедельник, 14 октября. Согласно документу, его доходы в 2020 году должны составить 119 млрд рублей, из которых 18,4 млрд руб. будет выделено из бюджета Петербурга, сообщает «Фонтанка.ру».

Подушевой норматив на оказание бесплатной медицинской помощи в Петербурге составит 18 974 рубля. На кадровый вопрос фонд ОМС планирует направить 1,4 млрд руб. Всего в городе в данный момент застраховано 5,7 млн граждан, с которыми будут работать 372 медицинских учреждения.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что правительство Петербурга одобрило проект бюджета на 2020 год с дефицитом в 36,7 млрд руб.