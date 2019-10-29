Орешкин заявил об инфляции ниже 3% в 2020 году при ставке 6,5%

Инфляция в России в 2020 году опустится ниже 3%, если ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 6,5%, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин. По его прогнозу, инфляция до 3% может дойти уже в январе 2020 года.

«По нашим моделям, при сохранении ставки в 6,5% весь следующий год инфляция может оказаться ниже 3% по итогам 2020 года»,— сказал господин Орешкин (цитата по «РИА Новости»).

Согласно базовому прогнозу Минэкономики, инфляция в России по итогам 2019 года будет равняться 3,5%, по итогам 2020 года — 3%.

25 октября, ЦБ в четвертый раз с начала года снизил ключевую ставку. При этом это первое резкое снижение, предыдущие три раза регулятор снижал ставку на 25 б. п.

О решении регулятора — в материале “Ъ” «ЦБ решился на полпункта».