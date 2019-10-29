Грудинин заявил, что иск акционеров направлен на захват совхоза имени Ленина

Директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин заявил, что иск акционеров направлен на захват предприятия, поскольку запрашиваемой суммы у него нет. Ранее арбитражный суд Московской области взыскал с бывшего кандидата в президенты 1,066 млрд руб.

«Ни миллиарда, ни ста миллионов у меня нет. Поэтому главная задача — захват совхоза через изъятие у меня акций»,— сказал господин Грудинин Forbes.

Суд удовлетворил иск акционеров частично — они требовали 1,1 млрд руб. реального ущерба и около 1 млрд руб. упущенной выгоды. До этого арбитражные суды трех инстанций и Верховный суд России признали внесение двух земельных участков в уставный капитал ООО «ТТ Девелопмент», связанного с господином Грудининым, незаконным. Напомним, один из участков «ТТ Девелопмент» приобрел шведский ритейлер IKEA для строительства магазина в 2016 году.

Дело было отправлено на пересмотр только 9 октября текущего года. По данным кассационной инстанции, в первом деле не был учтен тот факт, что рыночная стоимость земли в 37 раз превышала номинальную стоимость полученной совхозом доли 48% в «ТТ Девелопмент». Кроме того, к спору в качестве соистца присоединилась бывшая супруга бизнесмена Ирина Грудинина, а в качестве третьих лиц — их несовершеннолетние дети Александр и Дарья Грудинины, а также работник совхоза Александр Федоров. По просьбе госпожи Грудининой 10 октября суд заблокировал операции с акциями совхоза, принадлежащими господину Грудинину, их трем детям, а также работнику совхоза.

Подробнее о том, как господин Грудинин лишился части своих активов,— в его интервью «Ъ FM».