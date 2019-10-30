Парк культуры без отдыха

Как стало известно “Ъ-Юг”, власти Ростова через суд пытаются отменить решение об изменении вида использования земельного участка в парке Горького, на котором располагался кинотеатр «Россия». Ранее на этом участке предполагалось построить новый развлекательный комплекс. Однако, как выяснилось, оператор проекта ПАО «Киноконцертный комплекс «Русь» еще в 2017 году обратился в органы регистрации об изменении вида использования на размещение гостиницы. Власти города требуют от Федеральной службы государственной регистрации восстановить изначальную запись в ЕГРН о предназначении участка под кинотеатр.



Ростовский арбитраж 19 ноября рассмотрит заявление Департамента имущественно-земельных отношений Ростова (ДИЗО) о признании незаконным изменения сведений в ЕГРН по земельному участку с кадастровым номером 61:44:0050508:24. Ответчиком по иску выступает управление Федеральной службы государственной регистрации по Ростовской области (информация об этом есть в картотеке суда).

В заявлении ДИЗО речь идет об изменении регистрационным органом вида использования участка, как пояснили “Ъ-Юг” в пресс-службе арбитража. Изначально в ЕГРН было указано, что он предназначен для расположения выставочных залов, театров, кинотеатров. Однако в апреле 2017 года управление внесло запись об изменении вида использования на деятельность гостиниц. Запись внесена по заявлению собственника спорной земли ПАО «Киноконцертный комплекс «Русь», которое привлечено к участию в арбитражном деле в качестве третьего лица. ДИЗО требует признать изменение вида использования земли незаконным и просит суд обязать регистрационный орган восстановить изначальную запись об использовании, как рассказали в пресс-службе арбитража.

Согласно публичной кадастровой карте, земельный участок с указанным номером площадью 3,85 тыс. кв. м находится на ул. Пушкинской, 52. Фотография сервиса Спутник Google показывает, что участок расположен в ростовском парке им. Горького на месте, где раньше был кинотеатр «Россия».

Напомним, ПАО «Киноконцертный комплекс «Русь» является оператором проекта по реконструкции кинотеатра. По данным системы СПАРК-Интерфакс, ДИЗО владеет 25% акций ПАО плюс одна акция, основной акционер — ООО «Ростдонавтовокзал».

Получить комментарий заинтересованных сторон относительно использования участка под размещение гостиницы во вторник не удалось: пресс-служба администрации Ростова на запрос “Ъ-Юг” своевременно не ответила, в «Ростдонавтовокзале» от комментариев отказались, телефон председателя совета директоров ПАО «Киноконцертный комплекс «Русь» Юрия Хортова в течение дня не отвечал.

Выбор основного вида разрешенного использования участка и объекта недвижимого имущества на нем остается за правообладателем этого участка, если эти участки и объекты не находятся в собственности органов государственной власти и органов местного самоуправления, говорит партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт. «Иными словами, если собственником участка является юридическое лицо, не имеющее отношения к государству, то оно вправе самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований определять вид разрешенного использования»,— пояснил господин Иккерт. Он также отметил, что если изменение вида разрешенного использования участка касается земель, которые располагаются в границах территории общего пользования, то такие решения должны согласовываться с администрацией Ростова-на-Дону.

Ростовский кинотеатр «Россия» в центральном городском парке Горького был построен в 1959 году. В 2005 году ДИЗО объявил конкурс инвестиционных планов на реконструкцию кинотеатра. Победителем было признано ООО «Ростдонавтовокзал». Городские власти и ООО учредили совместное ОАО «Киноконцертный комплекс «Россия» (позднее было перерегистрировано как ПАО «Киноконцертный комплекс «Русь»). В качестве вклада в уставный капитал АО город внес здание кинотеатра, «Ростдонавтовокзал» взял на себя обязательства инвестора реконструкции.

Изначально реконструкцию кинотеатра инвестор планировал завершить еще в 2007–2008 годах. Позднее выяснилось, что здание в худшем состоянии, чем предполагалось. Было принято решение снести его и построить новое с завершением работ в 2012 году. Инвестор разработал проект, который предполагал возведение 7-этажного развлекательного комплекса. Однако «Ростдонавтовокзалу» не удалось согласовать проект в Министерстве культуры Ростовской области,. эксперты которого пришли к выводу, что по этажности проект не соответствует архитектурно-пространственному решению окружающей парковой зоны. Инвестору было рекомендовано скорректировать размер здания со снижением высоты до четырех этажей.

Новый проект реконструкции был согласован в 2016 году. Но строительные работы так и не начались. Последний раз оживление на площадке наблюдалось летом 2016-го, когда вывозили «останки» снесенного кинотеатра. В прошлом году власти Ростова сообщили, что строительство нового киноконцертного комплекса в парке Горького исключено из перечня городских инвестиционных проектов.

Вадим Водолазов