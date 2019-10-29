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29 октября, вторник
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Ростов-на-Дону. Юг России
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20:12
ЦБ ожидает значимого эффекта от нацпроектов только в 2022 году
18:02
Еще одного предполагаемого участника перестрелки в Орловском районе заключили под стражу
17:45
Овцеводы Ставрополья получили господдержку на 55,3 млн рублей
17:13
Суд не разрешил типографии «Крестьянин» возобновить работу
16:30
Суд оставил в силе приговор экс-мэру Шахт Денису Станиславову
15:52
На Ставрополье экс-чиновницу районной администрации подозревают в получении взятки
15:46
В Краснодаре представлен новый председатель арбитражного суда СКО
15:10
Ростовский колбасный завод «Тавр» оштрафовали за ДНК лошади в свиной ветчине
14:35
В Ростове открылся первый центр поддержки МСБ «Мой бизнес»
13:49
В Шахтах задержали подозреваемых в ограблении почты и алкомаркета
12:00
В Краснодарском крае может быть продлено время продажи вина
09:59
Экс-замначальника ГУФСИН по Ростовской области будут судить за взяточничество
09:22
В Ростове задержали стрелявшего в инкассаторов мужчину
08:39
В Аксайском районе сгорело 5 га сухой растительности
28/10
В Ростове подрядчика оштрафовали на 1 млн рублей за срыв сроков оснащения детского сада
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30 октября на Дону стартуетбизнес-форум «Семейное дело»
«Донской Табак»
Группа Компаний JTI вложила 13 млн рублей в экологический проект «Самбекские высоты»
Подробно
8
Фото: "Ъ-Юг"
Этапы реконструкции
Как складывается судьба культурного наследия
Ъ-Юг России-Online
от
29.10.2019, 20:07
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Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия