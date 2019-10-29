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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Петербургские фонтаны отключат на зиму 30 октября

30 октября в Петербурге завершится сезон работы городских фонтанов. Специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» отключат последние из них..

Так, завтра прекратят работу фонтан в саду на улице Писарева, фонтан в Ново-Манежном сквере, фонтан-поилка у Воронихинской решетки и фонтан на Казанской площади.

Напомним, что фонтаны в Петербурге начали отключать с 1 октября. Одними из первых к зиме подготовили фонтанные комплексы на Московской площади и площади Ленина. В общей сложности в уходящем сезоне в городе работали 58 фонтанов.

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