Автомобили быстрого приготовления

Первый вьетнамский автоконцерн VinFast, выпускающий автомобили на базе старых моделей BMW и работающий с GM, намерен выйти на российский авторынок и обсуждал локализацию производства в стране. Компания входит в Vingroup, глава которой — Фам Нят Выонг — учился в России, а затем занимался выпуском лапши быстрого приготовления на Украине. Площадкой для сборки вьетнамских BMW могла стать группа ГАЗ Олега Дерипаски, говорят источники “Ъ”, но из-за санкций VinFast остановил переговоры. Эксперты считают, что ей вообще рано начинать производство за рубежом, а дилеры скептически смотрят на перспективы бренда в России.

По данным “Ъ”, вьетнамский автопроизводитель VinFast намерен выйти на российский рынок. Вопрос обсуждался в рамках прошедшей 29 октября межправкомиссии, которую с российской стороны возглавляет вице-премьер Максим Акимов, подтвердил его представитель. Компания выражала намерение с 2020 года начать поставки автомобилей в РФ. Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, отметил, что летом VinFast контактировал с группой ГАЗ по вопросу сотрудничества, но из-за санкционных рисков переговоры были приостановлены. Сейчас вьетнамская сторона вновь выразила готовность зайти на российский рынок, но определенности пока нет, заключил он. Между Вьетнамом и ЕАЭС действует соглашение о зоне свободной торговли.

VinFast — первый во Вьетнаме производитель автомобилей, входит в состав одного из крупнейших холдингов страны Vingroup. Его глава — Фам Нят Выонг — первый в истории Вьетнама долларовый миллиардер, который, по данным СМИ, учился в Москве, а также занимался бизнесом по производству лапши быстрого приготовления «Мивина» на Украине в 1990-х годах. В 2018 году VinFast представил на парижском автосалоне седан VinFast Lux A2.0 на базе BMW 5 прошлой серии F10 и кроссовер VinFast Lux SA2.0 на основе серии F15. Концерн запатентовал дизайн этих моделей в РФ.

Завод в Хайфоне мощностью 250 тыс. машин в год на первом этапе был открыт в июне, заявленные первоначальные инвестиции в площадку — $1,5 млрд. VinFast также имеет соглашение с GM, подписанное в июне 2018 года, об эксклюзивной дистрибуции бренда Chevrolet во Вьетнаме. Кроме того, VinFast стал владельцем завода GM в Ханое и инвестирует в новый малолитражный автомобиль, лицензированный у GM, который производится и продается как VinFast Fadil (на базе Chevrolet Spark).

В BMW считают, что VinFast «сделала отличный выбор базы для первых автомобилей». Но подчеркивают, что она отстает от платформы новых BMW более чем на десять лет. В «Автоспеццентре» “Ъ” сказали, что конкуренты вьетнамского бренда, «с учетом менталитета наших соотечественников,— скорее китайцы, но и тут вопрос ценообразования». Ориентируясь на премиум-сегмент, бренд рискует остаться нишевым в нашей стране, предупреждает дилер. Глава отдела продаж «Авилон.BMW» Максим Пронин не видит особых перспектив для бренда VinFast в РФ, ссылаясь на опыт других компаний: «у китайских производителей уже был подобный опыт работы в России по созданию автомобилей на основе Volkswagen Touareg, и это не имело значительного успеха, поскольку покупатели склонны скептически относиться к новым брендам, которые только появляются на рынке».

Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что если неизвестный бренд позиционирует себя как премиальный с высокой стоимостью, то на российском рынке такое не пользуется спросом. Успех автомобилей VinFast на платформе BMW в России будет зависеть от позиционирования: машина должна быть по многим критериям премиальной, то есть большой, комфортной, но при этом продаваться существенно дешевле конкурентов, «такой премиум для бедных», говорит он. В целом приход в РФ в нынешних условиях падения продаж и высокой конкуренции эксперт считает странным, отмечая, что в таких условиях логично сначала протестировать спрос на автомобили, начав продажи, а не сразу сборку.

В Минпромторге после публикации сообщили “Ъ”, что Vinfast «изъявила желание поставлять свою продукцию на российский рынок, однако конкретных предложений по модельному ряду, а тем более локализации производства не поступало».

Ольга Никитина