Захар Прилепин написал партию

Во вторник писатель Захар Прилепин анонсировал создание общественного движения «За правду». Для решения «технологических задач» господин Прилепин предполагает создать также партию. Общественный деятель не исключил, что в будущем будет избираться от нее в Госдуму. В разговоре с “Ъ” господин Прилепин заявил, что для влияния в нынешней политической системе нужен не просто мандат, а парламентская фракция, как у Геннадия Зюганова или Владимира Жириновского. Эксперты считают, что у инициативы писателя может быть поддержка сверху.

Во вторник в Музее современной истории писатель и общественный деятель Захар Прилепин заявил о создании общественного движения «За правду». Компанию писателю составили экс-советник погибшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, политолог Александр Казаков, музыкант Вадим Самойлов и театральный режиссер Эдуард Бояков. Присутствовать на пресс-конференции собирался полевой командир ДНР, основатель интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба, но, как позже пояснил господин Прилепин, он не смог выбраться из Донецка. По словам Захара Прилепина, идею создания «За правду» поддерживает также шоумен Иван Охлобыстин, который не смог присутствовать из-за съемок. Отметим, у Александра Казакова есть опыт запуска и работы с общественно-политическими прокремлевскими движениями: он был одним из идеологов движения «Местные» и руководил молодежным клубом при МГЕР, а до этого работал в партии «Родина».

Создаваемое движение призвано аккумулировать потенциально патриотический электорат, поддерживающий идеи «русского мира», идея его создания поддержана администрацией президента, говорит источник “Ъ”, близкий к Кремлю.

При этом собеседник “Ъ” отмечает, что предыдущие попытки запуска движений на такой платформе были неудачными: ни одно из них не стало массовым.

Излагая политическую программу движения, Захар Прилепин предложил «посадить за один стол русских людей, чтобы написать кодекс» и заявил, что рассчитывает на поддержку всех граждан, которые так или иначе участвуют в каких-либо из его проектов.

Напомним, с октября 2016 по декабрь 2018 года Захар Прилепин находился в ДНР и участвовал в военных действиях. «Что бы там ни говорили — я управлял боевым подразделением, которое в больших количествах убивало людей»,— заявлял он в одном из интервью. Свою деятельность в ДНР писатель характеризовал как «галимый беспредел».

Напомним, писатель входит в центральный штаб ОНФ и даже был одним из ведущих последнего медиафорума с Владимиром Путиным в Сочи.

Созданием движения писатель ограничиваться не собирается. Заявив, что согласен с тем, что партии — это «прошлый век», он сразу добавил, что свою создать все-таки нужно. «Партия — это часть движения, инструмент, который необходим для решения определенных технологических задач,— пояснил господин Прилепин.— Иначе у нас не будет возможности воздействовать на власть». Правда, по его словам, создание партийной структуры — дело будущего.

Захар Прилепин также не исключил возможности своего выдвижения в депутаты Госдумы на выборах 2021 года.

Отвечая на вопрос “Ъ”, нужна ли партия просто для того, чтобы получить депутатский мандат, господин Прилепин заявил, что наличие парламентской фракции расширит его влияние: «У людей, которые имеют свои парламентские фракции, влияние больше, чем у тех, кто имеет мандат как таковой».





По словам писателя, фракция «позволяет получать входы в кабинеты и требовать решения задач».

Опрошенные “Ъ” эксперты скептически относятся к политическим перспективам господина Прилепина. Политолог Константин Калачев считает, что ни у Захара Прилепина, ни у Ивана Охлобыстина нет перспектив как у одномандатников, «но избирательный список они украсить могут». «Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно,— отмечает председатель правления фонда “Петербургская политика” Леонид Давыдов.— Есть у нас “Единая Россия”, есть “Справедливая”, будет, возможно, и “Правдивая”, ну а что не так?» Политолог Екатерина Шульман отмечает, что неудовлетворенность запроса граждан на новые политические лица дает шансы практически любому деятелю. По ее словам, спрос существует и на левые, и на правые, и на либертарианские, и на националистические идеи: «Поскольку речь идет не о том, чтобы завоевать парламентское большинство, а о возможном преодолении избирательного барьера, то потенциально шансы есть у любого нового актора, за счет самой его новизны». «Ключевой вопрос — это вопрос допуска»,— считает госпожа Шульман: регистрация новой партии по текущему законодательству целиком в руках Минюста, и дело может решить только прямое административное указание. «Судя по риторике, Прилепин и его соратники рассчитывают или уже пользуются поддержкой групп влияния, заинтересованных в дальнейшей милитаризации бюджета»,— считает госпожа Шульман.

Андрей Винокуров, Людмила Сергеева