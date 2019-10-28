Полковника полиции из Ростова-на-Дону обвинили в нелегальном предпринимательстве

Уголовное дело бывшего начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности донского управления МВД, полковника Николая Гермашева и его сообщинков передали на рассмотрение в суд с обвинительным заключением, сообщила Генпрокуратура. Полицейского обвинили в создании организованной преступной группы, незаконном предпринимательстве и злоупотреблении злоупотребление должностными полномочиями (ч.4 ст. 159, пп. а,б ч.2 ст. 171., ч.1 ст. 285 УК РФ).

По версии следствия, Николай Гермашев создал в 2015 году организованную группу из четырех человек, которая с октября 2015 года по февраль 2018 года нелегально построила (по информации “Ъ”, вывезла из Донбасса) обогатительную фабрику ООО «Сулинуголь» в Новошахтинске. Фабрика без государственной лицензии занималась производством взрывопожароопасных и химически опасных объектов. В ходе предварительного расследования экологическая экспертиза показала, что вредные промышленные отходы не перерабатывались и загрязняли окружающую среду. По оценке экологов, за три года незаконной работы предприятие нанесло окружающей среде города ущерб, превышающий 93 млн руб. В связи с этим руководителя Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Тимофея Пана обвинили в халатности (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ), поскольку он не пресек деятельность обогатительной фабрики.

Кроме того, в результате нелегального производства организованная группа якобы получила доход, превышающий 126 млн руб. Полковник Гермашев также обвиняется в обмане двух предпринимателей, у которых, как считает следствие, он похитил 13 млн руб., пообещав бизнесменам прекратить проверки их компаний полицейскими подразделениями. Как ранее писал «Ъ-Юг», Управление ФСБ по Ростовской области начало расследование уголовного дела полковника Николая Гермашева в феврале 2018 года. Ему было предъявлено обвинение в использовании должностных полномочий в личных интересах. Спустя полгода следствия силовики предъявили Николаю Гермашеву создание организованной группы для ведения незаконной предпринимательской деятельности. Его тестю Мартиросу Богогозову также предъявлено обвинение в незаконной предпринимательской деятельности и в легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенного в результате преступления (ч. 2 ст. 171 и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ).

Олег Горяев