В Екатеринбурге на политолога Крашенинникова завели дело за мат в Telegram-канале

Управление МВД по Екатеринбургу возбудило административное дело в отношении общественника и политолога Федора Крашенинникова по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Ему грозит штраф от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб., сообщил господин Крашенинников в соцсетях.

Согласно протоколу об административном нарушении, 10 июня Федор Крашенинников в своем Telegram-канале прокомментировал новость об очередном аресте бывшего главы штаба оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова. «Гражданин Крашенинников выразился в неприличной форме с использованием ненормативной лексики, которая оскорбляет судей Российской Федерации как представителей органа, осуществляющего государственную власть, тем самым совершил административное правонарушение»,— говорится в документе.

«Виновным я себя не считаю,— заявил Федор Крашенинников “Ъ”.— Четко видно, что я комментирую конкретную новость с конкретным содержанием, а не всю судебную систему. Это эмоциональный частный комментарий в частном Telegram-канале».

По его словам, о комментарии в МВД сообщил один из подписчиков политолога Салават Хазиев. Господин Крашенинников уверен, что не знаком с ним. «У него в соцсетях все забито автогонками и шинами. Никакого ощущения, что человек занимался политикой»,— отметил политолог. Сейчас он ждет назначение суда, где вместе с адвокатом собирается отстаивать свою невиновность.

Анастасия Реутова, Екатеринбург