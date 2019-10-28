Спортсмен не вернулся из полета

В Пермском крае обнаружены обломки самолета Cessna-172, пропавшего в минувшую субботу. Самолет упал в лесном массиве недалеко от села Аннинское, пилот Геннадий Белоглазов погиб. Господин Белоглазов был председателем федерации сверхлегкой авиации Пермского края и опытным пилотом-спортсменом. При этом о намерении совершить полет он органы управления воздушным движением не уведомлял. По одной из версий, во время полета он мог неожиданно почувствовать себя плохо и утратить контроль над воздушным судном.

Cessna-172 с регистрационным номером RA-2735G и еще один легкомоторный самолет вылетели в субботу утром с частной взлетно-посадочной полосы в деревне Нижнее Городище (Частинский район) и разными маршрутами направились на аэродром Фролово недалеко от Перми. Cessna-172 управлял опытный пилот Геннадий Белоглазов, председатель федерации сверхлегкой авиации Пермского края. В кабине господин Белоглазов был один.

Геннадий Белоглазов в авиационной среде был известен как пилот-спортсмен, ранее он неоднократно участвовал в соревнованиях по дельтапланеризму, по пилотажу на сверхлегких самолетах. До занятий авиаспортом господин Белоглазов занимался самбо, в 1981 и 1982 годах был чемпионом СССР.

При этом, по данным Уральского следственного управления на транспорте, господин Белоглазов совершал вылет «по-партизански», без уведомления органов управления воздушным движением, без составления и подачи плана полета. Поиском пропавшего самолета занимались сотрудники МЧС, полицейские, друзья господина Белоглазова, а также добровольцы из поисково-спасательных отрядов. Для поиска с воздуха привлекался вертолет.

На пике операции в поиске принимали участие больше ста человек. Проведение поисковой операции осложняли низкая облачность, короткий световой день и сильные порывы ветра.

Какое-то время были доступны два телефона Геннадия Белоглазова, которые он взял с собой на борт. Спасатели пытались запеленговать их местонахождение, но в итоге этого сделать не удалось. Сегодня пропавший борт с телом пилота обнаружили сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Пермскому краю. Самолет упал в лесном массиве примерно в семи километрах от села Аннинское. Судя по фотографиям, опубликованным на сайте областного МВД, в результате падения Cessna не загорелась.

«Скорей всего самолет сначала зацепился за верхушки деревьев и падал уже боком»,— говорит знакомый с ситуацией источник.

Скорее всего ситуация развивалась стремительно, так как Геннадий Белоглазов о проблемах на борту не сообщал и сигналы бедствия не передавал. По одной из версий, Геннадию Белоглазову неожиданно стало плохо, после чего тот утратил контроль над воздушным судном. Сейчас доследственную проверку по факту авиакатастрофы проводят следственные органы Уральского СУ СКР на транспорте.

Дмитрий Астахов, Пермь