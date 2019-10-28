В России могут разрешить строить дома ближе к аэропортам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании 15 октября поручил Роспотребнадзору разработать единые правила оценки уровня шума аэропортов Московского авиационного узла. Председатель правительства предложил брать в расчет эквивалентный (средний за сутки) уровень шума. На выполнение поручения премьер отвел десять дней, сообщил «Интерфакс».

Согласно действующему СанПиНу, уровень шума определяется исходя из максимальных значений. Уровень шума влияет на определение границ приаэродромных территорий (ПАТ). С 2017 года ПАТ разделили на семь подзон, строительство в которых регламентируется в зависимости от близости к аэропорту. В самой большой подзоне — седьмой — и действуют ограничения по уровню шума от самолетов. Строить дома в такой зоне можно по согласованию с Роспотребнадзором и местными властями.

Роспотребнадзор поручение главы правительства выполнил и 24 октября опубликовал проект приказа об оценке авиационного шума. В документе на портале проектов нормативных актов говорится, что оценка должна производиться только по эквивалентному уровню. Инициатива вынесена на общественное обсуждение до 30 октября.

Как пишут «Ведомости», в случае принятия нового критерия оценки уровня шума ПАТ московских аэропортов заметно сократятся. В частности, ПАТ Шереметьево снизится с 160 тыс. до 45 тыс. га. У Внуково территория сократится с 184 тыс. до 61 тыс., у Домодедово — с 298 тыс. почти до 50 тыс. га.

Ранее рассчитывать размеры седьмой подзоны исходя из эквивалентного уровня шума предложил Минтранс. Ведомство также считает нужным отложить на пять лет определение границы седьмой подзоны у аэропортов. Против инициативы министерства выступила Международная ассоциация аэропортов.

Подробности — в публикации “Ъ” «Аэропорты подняли шум из-за границы».