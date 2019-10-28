СМИ: назначен преемник ликвидированного главаря ИГ

После ликвидации лидера террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади его преемником стал Абдулла Кардаш, также известный как Хаджи Абдулла аль-Афари, сообщает Newsweek со ссылкой на источники в региональной разведке и новостное агентство террористов Amaq. По информации издания, Абу Бакр аль-Багдади в последнее время не играл решающей роли в организации.

«Багдади был главой номинально. Он не участвовал ни в операциях, ни в повседневных делах. Все, что он делал — говорил да или нет»,— сказал собеседник издания. Ранее газета The New York Times сообщила, что американские спецслужбы получили информация о местонахождении аль-Багдади с помощью допроса одной из его жен и посыльного.

Напомним, террорист был убит в ходе спецоперации США в сирийской провинции Идлиб, где находится «последний оплот» ИГ. «США привлекли к ответственности "террориста номер один в мире". Абу Бакр аль-Багдади мертв»,— сказал Дональд Трамп. Он утверждает, что его личность была немедленно подтверждена экспертизой. Абу Бакр аль-Багдади руководил ИГ с момента появления террористической организации в 2014 году, когда он объявил о создании халифата на территории Сирии и Ирака. С 2015-го СМИ неоднократно сообщали о его болезни или убийстве.

Подробнее о ликвидации главаря ИГ — в публикации “Ъ” «Тупик в конце тоннеля».