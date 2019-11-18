Внешний вид русского Алкогольного павильона на Парижской выставке

Придуманные в 1851 году всемирные выставки оказались настолько удобным форматом, что проводятся до сих пор, более того — обрели новое дыхание в новом веке. Судите сами. Вот, допустим, 1900 год: на знаменитой EXPO в Париже страны-участницы демонстрировали друг другу технологические открытия и различные достижения промышленности. Россия, для примера, была представлена сразу несколькими павильонами, в том числе Алкогольным (на фото). Его посетители могли ознакомиться с процессом создания водки и прикупить себе русского горячительного на память. Чем не повод поднять рюмочку за прогресс?

Правда, к середине века радость от технических диковин несколько поутихла, ну а сами выставки превратились в этакие площадки для культурного обмена. Наконец, в новом веке — еще одна трансформация. Современная EXPO и похожа, и не похожа на своих далеких предшественниц: тут тебе и новые технологии, и арт-объекты, и, конечно, выставочная классика — удивительные национальные павильоны. Все это, кстати, будет и на ближайшей выставке в ОАЭ в 2020 году. А гигантский купол-экран на площади Al Wasl Plaza, по задумке, должен затмить даже легендарную Эйфелеву башню (построенную для выставки 1889 года). Ну или, по крайней мере, стать ей достойным конкурентом. Получится? Читайте в статье «Крутые миражи».