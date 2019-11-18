Крутые миражи

Какую магию инноваций готовят к показу на «Экспо-2020» Объединенные Арабские Эмираты, разузнал «Огонек».

Материалы подготовила Наталья Нехлебова, Дубай — Москва

«Уникальное», «потрясающее», «историческое»… Превосходные степени на рекламных щитах — не только дань арабскому менталитету. В ОАЭ делают все, чтобы воплотить эпитеты в жизнь: в пустыне к югу от Дубая между двумя аэропортами и главным морским портом региона за четыре года построили Экспо-город — District 2020. По словам вице-президента по строительству «Экспо-2020» Ахмеда аль-Хатиба, он «закончен на 68 процентов».

В тени от Дерева Жизни

Архитектурно — это гигантский трилистник. Каждый лепесток — район со своей философией. Первый (он назван Возможности) посвящен «развитию потенциала людей для формирования будущего». Второй (Мобильность) отражает «создание более технологичных решений для передвижения людей, перемещения товаров, а также обмена идеями как в физическом, так и в цифровом пространстве». Наконец, третий район (Устойчивое развитие) соберет новейшие способы «бережного отношения к окружающему миру», ибо это «залог благополучного будущего». В центре города площадь Al Wasl Plaza (древнее название Дубая, в переводе означает «связь»). На ней, доминируя над городом, высится скелет гигантского купола: он станет архитектурной достопримечательностью эмирата Дубай, чем-то вроде Эйфелевой башни Ближнего Востока. По сути же это гигантский купольный экран с обзором в 360 градусов, причем проецируемые на него изображения будут видны и внутри, и снаружи.

Вокруг Al Wasl Plaza расположатся 192 павильона стран-участниц (Эмираты за свой счет строят павильоны для тех стран, которые не могут позволить себе такие расходы), а также транспортно-логистические узлы, гостиницы, парки, арт-галереи, кафе, рестораны, выставочный центр на 45 тысяч квадратных метров, новая ветка метро… Еще 2 квадратных километра по периметру Экспо-города отведены под системы безопасного доступа. Все будет предельно продвинутым: на улицах с помощью арт-объектов создана кружевная вуаль, имитирующая тень от гаф-дерева (его в ОАЭ за жизнестойкость называют Деревом Жизни). Даже питьевые фонтанчики будут инновационные. А как иначе? Ведь тема «Экспо» — «Объединяя идеи, создаем будущее».

Для объединения идей, кстати, созданы мощные интернет-платформы — отдельные приложения для прессы, бизнеса, гостей выставки. С их помощью прямо здесь можно заключать сделки и выбирать оптимальные маршруты экскурсий.

— У нашей выставки три цели,— говорит госпожа Рим бинт Ибрагим аль-Хашими, министр Международного сотрудничества и гендиректор «Экспо-2020».— Это национальный имидж, коммерческий туризм и привлечение инвестиций.

Но мы ставим еще одну амбициозную задачу — изменить представление людей о мире. Показать, как прочно мы связаны. Например, коренные народы Новой Зеландии и Намибии совпадают в желании отразить ценность природы в своих традициях. Чили и Норвегия — в том, что обе страны делают ставку на возобновляемую энергетику. В Австралии и Мали схожий фольклор — он посвящен ночному небу. Если гости будут двигаться по выставке разработанными нами маршрутам, они будут узнавать обо всех этих связях.

Гонка за будущим

Основные события «Экспо-2020» вписаны в мировой контекст. Запланированы: Всемирный саммит с участием 30 международных организаций, Мировой блокчейн саммит, девять крупнейших медицинских конференций, которые будут посвящены роботам, виртуальной реальности, 3D-печати, технологическим преимуществам искусственного интеллекта, педиатрии, ортопедии и хирургии…

В гонку за будущим втянулись и страны-участницы: их павильоны стараются перещеголять друг друга. Великобритания строит свой в виде 20-метровой сияющей раковины. Саудовская Аравия — в виде парящей зеркальной конструкции, символизирующей окно в будущее. Бельгия — как сплошной сад из 10 тысяч растений. Бразилия обещает встретить гостей дождем: по ее павильону они будут ходить по щиколотку в воде. Россия тоже намерена удивить и потратит на свой павильон больше, чем когда-либо,— 3,2 млрд рублей. Известно, что он будет символизировать мост между Европой и Азией, внешне напоминая разноцветную полусферу, окруженную широким балконом.

— В будущем году будем отмечать 160 лет российского участия во всемирных выставках,— сказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.— К «Экспо-2020» готовимся серьезно: участие в смотре мировых достижений всегда престижно. Российские павильоны не раз признавались лучшими (на предыдущем «Экспо-2015» в Милане наш павильон вошел в тройку лидеров и по архитектурному решению, и по посещаемости). В понедельник в Дубае — закладка капсулы в фундамент нашего павильона. Это будет одно из крупнейших сооружений на выставке площадью около 5 тысяч квадратных метров. Россия получила под его строительство солидный участок, отлично расположенный, мимо не пройдет ни один посетитель! С этим павильоном у нас связаны большие надежды и за рамками выставки: в качестве одного из вариантов последующего использования рассматриваем идею переноса туда торгпредства РФ, которое сейчас расположено в Абу-Даби.

Будущее на вырост

Глядя, как рабочие соединяют гигантские металлические конструкции купола Al Wasl (допустимая ошибка — 3 мм), беспокоишься, как бы после того, как отгремят фанфары на «Экспо», все это не занесло песком. Гендиректор «Экспо» Рим бинт Ибрагим аль-Хашими уверяет, что для тревоги нет оснований. «Наша цель в том, чтобы создать значимое наследие — экономическое, материальное, репутационное». Так что многие здания District 2020 станут офисами, развлекательными и научными центрами солидных компаний, а сам город — местом работы и жизни 145 тысяч человек (подробнее — см. рядом).

При этом в Эмиратах хотят, чтобы наследие выставки эхом разлетелось по миру, и это намерение вылилось в ряд программ, которые уже начаты и будут продолжены после «Экспо». Одна из них — это «Мажлис, Следующие поколения». Мажлис — традиционное на Востоке собрание, где обсуждаются значимые вопросы. Всего до и по ходу выставки запланировано 70 встреч, на которых политики, инженеры, ученые, архитекторы обсудят глобальные вопросы с молодежью. Темы — от развития публичных пространств до борьбы с голодом. Но основной инновацией называют программу Expo Live: на нее выделено 100 млн долларов, и она поддерживает самые перспективные социальные стартапы по всему миру. Гранты получили 120 стартапов из 65 стран, среди них — три российских. Таким образом, нас в будущем представят Иван Захаров из Казани (грант на проект CLEAPL — производство биоразлагаемых и съедобных пластиков), Ренат и Надежда Анпилоговы из Санкт-Петербурга (грант на интернет-платформу globe4all, позволяющую инвалидам путешествовать по миру) и Марианна Мунтяну (грант на обучающий игровой проект Posadiles).

Ну а главную загадку современного Востока организаторы обещают раскрыть в павильоне ОАЭ. Формулируется она так: каким чудом одна из самых молодых стран всего за 50 лет существования перешла от поиска источников воды и пастбищ к поиску самых инновационных и технологичных путей в будущее? Чтобы понять это, в самом деле заглянуть стоит…

Экспертиза

Менять жизнь

Программа Expo Live — результат обещания, которое дал его величество шейх Мохаммед бин Рашид Ал Мактум вице-президент и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая, когда Эмираты выразили желание принимать у себя Expo.

Юсуф Луис Каирес, вице-президент Expo Live

Его величество хотел, чтобы Expo 2020 было исключительным событием во всех аспектах, включая поддержку инноваций и идей социальных предпринимателей со всех уголков земного шара. Его величество пообещал создать фонд в 100 млн долларов и доверил нам искать инноваторов по всему миру, спонсировать их и привезти их идеи на Expo 2020. Мы получили 11 тысяч заявок из 184 стран. В итоге выбрали 120 проектов из 65 стран.

Искали стартапы, которые рассчитаны на социальный эффект. Кроме того, проекты должны были совпадать с основными темами Expo 2020 — это «Возможности», «Мобильность», «Устойчивое развитие». Большой пул экспертов помогал нам составить шорт-лист и определить победителей. Для многих начинающих предпринимателей это было первый раз, когда кто-то впервые поверил в их идею.

Конечно, мы не даем просто так 100 тысяч долларов. Мы составляем программу развития проекта на 12 месяцев, определяем цели. Наша команда летает по всему миру и проверяет, как эти стартапы развиваются. Далее мы будем приглашать наших инноваторов на Expo 2020, чтобы они смогли общаться с инвесторами и бизнесменами именно по своей теме.

Многие проекты вдохновляют меня. Но я назову два: в одном важны технологии, в другом — нет.

Первый представила компания из Дании, он называется «Будь моими глазами» — это платформа, которая связывает слепых людей с волонтерами по всему миру, она открывает возможность помочь человеку, которого мы не знаем.

Второй стартап из Нигерии — это компания «Волна», которая помогает молодежи без образования и без дипломов найти работу: фокусируются на том, насколько человек хорош в деле, а не на том, есть у него образование или нет.

Социальные предприниматели хотят делать то, что меняет жизнь людей. И мы хотим, чтобы Дубай и ОАЭ стали центром инноваций. Нам действительно важно изменить мир к лучшему.