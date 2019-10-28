Под яблоки закупили земли

Перспективность рынка яблок, более трети которого приходится на импорт, стимулирует российских производителей наращивать производство. Краснодарский «Алма Холдинг», доля в котором принадлежит Геннадию Тимченко, может увеличить площадь садов на 1 тыс. га. Это позволит компании собирать около 60 тыс. тонн яблок в год и стать одним из ключевых игроков в отрасли. Конкуренция на рынке тем временем усиливается с приходом новых игроков.

ООО «Алма Холдинг» и дочерняя структура компании ООО «Алма Продакшн» в октябре стали владельцами московского ООО «Авз Инвест», которое занимается управлением недвижимостью, следует из ЕГРЮЛ. «Алма Холдинг» управляет около 390 га яблоневых садов в Краснодарском крае. Урожай в 2018 году — 13,1 тыс. тонн, сказано на сайте компании. Согласно ЕГРЮЛ, 54% компании владеет швейцарская Procuri S.A., остальное через ООО «Волга Груп Агро» контролирует Volga Group Геннадия Тимченко (занимает 5-е место в рейтинге Forbes с состоянием $20,1 млрд). Представитель Volga Group уточнил “Ъ”, что в результате сделки «Алма Холдинг» получил земельные участки рядом с собственной площадкой под потенциальное расширение производства яблок. Площадь и другие подробности он не раскрыл. Местный чиновник слышал, что «Алма Холдинг» приобрел более 1 тыс. га. Ранее владельцем «Авз Инвест» был Алексей Звягин, связаться с ним не удалось.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов оценивает среднюю стоимость сельхозземель в крае в 100–140 тыс. руб. за 1 га, отмечая, что участки под сады могут быть дороже. Таким образом, стоимость 1 тыс. га можно оценить от 140 млн руб. По данным Ассоциации садоводов России, закладка высокоинтенсивных садов на такой площади обойдется в 3,5–4 млрд руб. Директор исследовательской компании «Технологии роста» Тамара Решетникова подсчитала, что на 1 тыс. га можно выращивать до 40–45 тыс. тонн яблок в год.

Крупнейшим производителем яблок в стране считается также краснодарский «Сад-гигант»: в 2018 году компания собрала рекордные 112 тыс. тонн яблок, сказано в ее годовом отчете. Выход на производство около 60 тыс. тонн в год позволит «Алма Холдингу» войти в перечень ключевых игроков, говорит глава Ассоциации садоводов Игорь Муханин. Во всем Краснодарском крае, для сравнения, ежегодно собирается около 300 тыс. тонн продукции, указывает он. «Алма Холдинг» — не единственный садоводческий проект Геннадия Тимченко. «Волга Груп Агро» также владеет 35% во входящем в «АФГ Националь» ООО «Южные земли». Эта компания управляет около 700 га садов в Краснодарском крае и планирует расширить площадь до 2–2,5 тыс. га. В «АФГ Националь» отказались от комментариев.

Годовой объем российского рынка яблок в отчете Минсельхоза США (USDA) оценивается в 2,3 млн тонн — это около 20% от потребления всех фруктов в стране. При этом почти 35% рынка приходится на импорт (около 800 тыс. тонн в минувшем сезоне, по данным USDA). Развитие собственного производства сдерживает нехватка посадочного материала и современных технологий, сказано в отчете.

Партнер практики стратегии и операционной эффективности Althaus Group Герман Шеховцев добавляет, что конкуренцию с импортом ограничивает и неразвитая система хранения. По его оценкам, всего в России около 180 плодохранилищ на 444 тыс. тонн, а значительная часть мощностей изношена. Так, в РФ садоводство обеспечено холодильными емкостями менее чем на 40%, тогда как в ЕС — примерно на 85%, указывает господин Шеховцев. Современные плодохранилища позволят российским производителям не распродавать яблоки сентябре-октябре по минимальной цене, а реализовывать в два-три раза дороже зимой и весной, добавляет Тамара Решетникова.

Конкуренция в садоводческом бизнесе тем временем обостряется с приходом новых игроков. Так, крупный производитель овощей АПХ «Эко-культура» осенью начал высадку первой очереди садов площадью 300 га в Ставропольском крае. Конкурент холдинга «Технологии тепличного роста» также планирует закладку яблоневого сада (см. “Ъ” от 8 июля). Госпожа Решетникова ожидает сохранения притока инвестиций в отрасль в ближайшие два-три года.

Алексей Полухин, Анатолий Костырев