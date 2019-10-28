У инвесторов горят рельсы Но в Смольном пока с опаской смотрят на проект частной линии метро до Южного с остановкой в Пулково

“Ъ” стали известны подробности проекта строительства метро до Пулково и города-спутника Южный. По данным издания, концессионером проекта может выступить группа «ВИС» с партнерами, которых холдинг не раскрывает, инвестировав в строительство до 140 млрд рублей при условии, что 30% суммы предлагается профинансировать за счет капитального гранта из бюджета города. Окупить инвестиции планируют платой за проезд, тариф до Пулково может составить 150-200 рублей. Но аналитики уверены, что девелопер и его партнеры выиграют за счет роста экономической активности вокруг новых станций.

В октябре российский инвестиционный холдинг «ВИС» представил нескольким комитетам Смольного, а также ГУП «Петербургский метрополитен» предложения по созданию частной линии метрополитена в Петербурге. Линию предполагают протянуть до города-спутника Южный (проект компании «Старт Девелопмент» Захара Смушкина.— “Ъ”). Новая ветка метро, включающая шесть станций, может пройти через аэропорт Пулково. Холдинг также сообщал, что обсуждает с China Railway Group Limited совместное участие в проектах транспортной инфраструктуры.

Как сообщили ‘’Ъ" в группе «ВИС», финансовая модель предполагает инвестиции в размере 130-140 млрд рублей, до 42 млрд рублей мог бы вложить региональный бюджет. По предварительным оценкам, пассажиропоток на новой линии метро может составить не менее 200 тыс. человек в день.

«Возврат вложенных средств будет обеспечен платой за проезд»,— сообщил “Ъ” представитель компании, уточнив, что рассматриваются разные варианты цен за проезд, в том числе позонная тарификация. Так, для проезда по всей линии может быть применен городской тариф (сейчас составляет 45 рублей), а для посадки и высадки в аэропорту Пулково стоимость проезда может составить 150-200 рублей.

В текущих параметрах жизненный цикл концессии рассматривается на 50 лет, включая период строительства. Сроки проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию могут составить от шести до восьми лет, говорят в группе. В Смольном посоветовали внести предложения в проект Генерального плана Петербурга. В комитете по инвестициям “Ъ” сообщили, что обосновывающие материалы проекта «в полном объеме» в администрацию не поступали. Источник “Ъ” в ведомстве уточнил, что проект отправлен на доработку.

Это не первый раз, когда группа «ВИС» интересуется инфраструктурными проектами, связанными с транспортной доступностью аэропорта Пулково. В прошлом году, когда правительство Петербурга еще обсуждало создание аэроэкспресса до воздушной гавани, газета «Ведомости» называла группу «ВИС» наряду с ВТБ и «Аэроэкспрессом» одним из потенциальных участников конкурса. В начале 2019 года на фоне смены правительства Петербурга от проекта решили отказаться. Осенью ОАО «РЖД» объявило о планах связать Пулково и город железнодорожным сообщением в рамках перспективного полукольца вокруг Петербурга (см. “Ъ” от 03.09.2019). Представитель «ВИС» заявил, что группа в курсе предложений РЖД, но считает линию метро еще одним альтернативным вариантом сообщения, который нацелен на связь с городом-спутником.

Группа «ВИС» — крупный подрядчик «Газпрома». По данным «СПАРК-Интерфакс» (http://www.spark-interfax.ru), 51% в холдинге принадлежит Дмитрию Рябову, 49% Игорю Снегурову. Последний утверждал, что бывший гендиректор «ВИС» Дмитрий Доев, который в 2004 году перешел в структуры «Газпрома», не имеет никакого отношения к «контрактному росту» «ВИС» (цитата по РБК). Компания строит платную дорогу в Подмосковье, поликлиники по ГЧП в Новосибирске, перинатальный центр в Югре, трассу в обход Хабаровска, инвестирует в культурный кластер в Якутии.

Управляющий партнер «Качкин и Партнеры» Денис Качкин отмечает, что в Индии и Китае активно передают рельсовый транспорт в частное управление. Отдельные примеры есть и в Европе: так, Барселона успешно передала некоторые линии в управление концессионерам, в Лондоне по модели ГЧП реализуется концессия в наземном метро и мегапроект «Кроссрейл», продолжает эксперт. Для мегаполиса такого масштаба, как Петербург, нужен и наземный, и подземный транспорт, уверен господин Качкин. «В России это вообще первый серьезный разговор о строительстве частного метро. Хотя частным его можно будет назвать весьма условно: метрополитен является стратегическим объектом и должен оставаться в публичной собственности. В принципе, при грамотном разделении сфер ответственности и устранении ряда нормативных ограничений эксплуатация новой ветки частным оператором вполне реализуемая задача»,— подчеркивает он.

В Москве есть пример строительства инвестором одной станции метро — это «Мякинино», в которую около 600 млн рублей вложил Crocus Group, чтобы нарастить посещаемость своих объектов за МКАД (ТРК, «Экспофорум», концертный зал), напоминает Анна Шлапакова из НАО «Евроэксперт». «С линией до Южного такая же стратегия — окупаемость метро не самоцель, основной девелопер и его партнеры выиграют за счет роста экономической активности вокруг новых станций»,— отмечает она. Прямая линия до Пулково из города при таком уровне развития внешних агломераций выглядит целесообразной даже с учетом полукольца РЖД, считает госпожа Шлапакова. По ее оценке, в системе нового метро могут выделяться отдельные составы по принципу экспресса, что сократит время в пути до аэропорта до 30 минут и, кроме этого, будет значительно дешевле такси.

Яна Войцеховская