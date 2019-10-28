Кредит сроком до трех лет лишения свободы

Нелегальное кредитование граждан может повлечь наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет — такие поправки планируется внести в Уголовный кодекс. Однако столь серьезные последствия возникнут только у тех, кто выдал более 2,25 млн руб. или уже был ранее оштрафован по той же статье. Между тем большинство черных кредиторов выдают гораздо меньшие суммы, поэтому эксперты считают ужесточение ответственности недостаточным.

Глава бюджетного комитета Совета федерации Николай Журавлев 25 октября сообщил, что планируется внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы поправки, устанавливающие уголовную ответственность для нелегальных кредиторов. Законопроект предусматривает введение нового состава преступления — «незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов и деятельности по предоставлению кредитов (займов) физическим лицам в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности и обязательства заемщиков по которым обеспечены ипотекой». Выдавать займы и кредиты гражданам могут лишь организации, регулируемые ЦБ и состоящие в определенных реестрах (банки, МФО, ломбарды. КПК и др.).

По словам господина Журавлева, за такие правонарушения предлагается установить штраф от 300 тыс. до 1 млн руб. или в размере заработной платы за период от двух до четырех лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо лишение свободы на срок до трех лет. Также предусматривается возможность конфискации имущества.

Валерий Лях, директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ, 18 октября в интервью ТАСС Основной массив среди выявленных нелегалов — это по-прежнему нелегальные кредиторы, за девять месяцев

Сейчас за незаконную деятельность по выдаче потребительских займов предусмотрено лишь наложение штрафа по ст. 14.56 КоАП: для должностных лиц в размере 20–50 тыс. руб., для юрлиц — 200–500 тыс. руб. «Довольно часто возникают ситуации, когда лицо, незаконно осуществляющее деятельность по предоставлению потребительских займов, продолжает ее осуществлять после привлечения к административной ответственности»,— подчеркнул господин Журавлев.

В целях исключения привлечения к уголовной ответственности при незначительной общественной опасности совершенного правонарушения, предусмотренные проектом меры будут действовать только при выдаче потребзаймов в крупном размере — от 2,25 млн руб., а также если нелегальный кредитор ранее уже подвергался административному наказанию за подобное правонарушение. По данным ЦБ, в первом полугодии 2019 года выявлено более 1 тыс. нелегальных кредиторов. В отношении них принято 613 мер реагирования, возбуждено 10 уголовных дел. По информации Генпрокуратуры также возбуждено 289 административных дел за подобные правонарушения.

Правозащитники поддерживают ужесточение ответственности для нелегальных кредиторов, считая сумму 2,25 млн руб. завышенной. «Сумма предоставленных займов, которая значится в законопроекте, определена Уголовным кодексом как особо крупный размер по экономическим статьям,— отмечает руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.— В регионах сумма выданных займов у одного ростовщика может и не достигать таких значений, для многих жителей страны даже 100 тыс. руб.— это запредельная цифра». По ее мнению, вместе с введением нового отдельного состава преступления нужно также значительно увеличить размер штрафов для нелегальных кредиторов, которые не будут подпадать под уголовную ответственность. Только тогда, полагает эксперт, размер возможной прибыли от нелегального кредитования будет меньше наказания от такой деятельности.

Светлана Самусева