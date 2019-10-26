Главные новости к утру 26 октября

Конгресс США получит доступ к полному докладу Мюллера. Суд потребовал от Минюста США передать документы конгрессменам до 30 октября. Демократы намерены задействовать информацию из доклада спецпрокурора в процедуре импичмента Дональду Трампу. О содержании доклада

Торговая палата Сантьяго оценила в $1,4 млрд ущерб от протестов и беспорядков, продолжающихся в Чили последнюю неделю. В пятницу вечером в столице Чили на очередную акцию протеста вышли около 1 млн граждан.

Из-за взрыва бытового газа в одном из кафе Улан-Удэ пострадали 12 человек, в том числе подросток. В момент взрыва в самом кафе находились только сотрудники заведения, попытавшиеся самостоятельно устранить утечку.

Президент США Дональд Трамп восстановил американо-украинское соглашение о беспошлинной торговле по ряду позиций. В2017 году глава Белого дома наложил ограничения для 155 видов украинских товаров.

Замглавы «Альфа-Капитала» Евгений Живов покинул компанию. Несколькими днями ранее его супругу обвинила его в домашнем насилии, опубликовав снимки побоев и протокол освидетельствования.

Пентагон заключил контракт на $10 млрд с компанией Microsoft на создание облачной инфраструктуры хранения данных. Amazon, также участвовавший в тендере, считался главным претендентом на получение контракта. О создании новой IT-инфраструктуры

США приостановили полеты во все аэропорты Кубы, за исключением аэропорта Гаваны. Авиакомпаниям дано 45 дней на отмену всех запланированных рейсов. Ограничение коснулось девять кубинских аэропортов. О Кубе под американскими санкциями